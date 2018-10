Kommentar Reaktion auf die Kritik des FC Bayern: Merkwürdige Medienschelte

Ulm / Dominik Guggemos

Der FC Bayern pocht auf die Würde des Menschen und das Grundgesetz. Doch vor allem geht es um die Würde der Bayern-Bosse.

Karl-Heinz Rummenigge zitiert zur Eröffnung das Grundgesetz: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Endlich sagt das mal jemand. Die Kommentare, die Uli Hoeneß in Richtung Mesut Özil („seit Jahren einen Dreck gespielt“), Gegenspieler Karim Bellarabi („geisteskrank“) oder Ex-Spieler Juan Bernat („einen Scheißdreck gespielt“) losgelassen hat, waren in der Tat geschmacklos.

Doch Moment. Rummenigge kritisiert damit gar nicht den Bayern-Präsidenten. Die Medien sind schuld! Diese „herabwürdigende Berichterstattung“ werde man sich nicht mehr bieten lassen. In derselben Pressekonferenz, in der Uli Hoeneß Bernat vorwirft, „alleine dafür verantwortlich“ zu sein, dass die Bayern gegen den FC Sevilla fast aus der Champions League ausgeschieden seien, kanzelt der FC Bayern also die Medien ab. Die sich angeblich einzelne Spieler herauspicken und „unverschämt, respektlos und polemisch“ über sie urteilen. Diese besondere Form der Logik findet man ansonsten vor allem im Weißen Haus.

Man werde nun häufiger Unterlassungserklärungen und Gegendarstellungen erwirken, drohen die Bayern. Auch das erinnert an Donald Trump.