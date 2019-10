Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern will mit einem Heimsieg am siebten Spieltag seine Spitzenposition in der Bundesliga verteidigen. Die Münchner empfangen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) 1899 Hoffenheim. Der Tabellen-Zweite RB Leipzig muss im Duell zweier punktgleicher Verfolger zu Bayer Leverkusen, das als Sechster in den Spieltag geht. Der drittplatzierte SC Freiburg erwartet Vizemeister Borussia Dortmund, der momentan nur Achter ist.

Der viertplatzierte FC Schalke 04 will im Abendspiel (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln seine Siegesserie ausbauen. Aufsteiger SC Paderborn strebt im Vergleich zwischen dem Tabellen-Letzten und dem 16. gegen den FSV Mainz 05 den ersten Saisonsieg an. Die drei Europa-League-Starter Mönchengladbach, Frankfurt und Wolfsburg spielen erst am Sonntag.

