Schienbeinverletzung FC Augsburg droht Ausfall von Moravek

Augsburg / DPA

Dem FC Augsburg droht der Ausfall von Jan Moravek für das Bundesligaspiel am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg.

Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler zog sich nach Angaben von Manager Stefan Reuter am Dienstagabend beim 3:2 im DFB-Pokal gegen den FSV Mainz 05 eine Risswunde am Schienbein zu. „Ich denke nicht, dass etwas kaputt ist“, sagte Reuter. Moravek musste in der 77. Minute gegen Felix Götze ausgewechselt werden. Reuter geht allerdings davon aus, dass der Tscheche gegen den 1. FC Nürnberg nicht wird auflaufen können.

