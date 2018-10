Kommentar Zum Start Markus Weinzierls: Extrem ernüchternd

Ulm/Stuttgart / Wolfgang Scheerer

Alle hatten sich Markus Weinzierls Einstand beim VfB Stuttgart anders vorgestellt. Nun wird es noch schwerer.

Falscher Gegner zur falschen Zeit: Ja, so was gibt es. Die Dortmunder Borussen in Gala-Form waren mehr als eine Nummer zu groß für den VfB. Dadurch wird die Arbeit für den schnell ernüchterten neuen Stuttgarter Trainer ganz und gar nicht einfacher. Viel schlimmer hätte es für Markus Weinzierl wirklich kaum kommen können.

Ein 0:4 zum Einstand, die Mannschaft nach dem frühen Rückstand völlig verunsichert. Erst Weinzierls Kabinenansprache weckte ein wenig den nötigen Kampfgeist, auch wenn es längst zu spät war. Klar ist: Das Derby am Samstag in Hoffenheim wird ähnlich hart. Und der nächste Heimspielgegner Frankfurt hat ebenfalls einen Lauf.

Stuttgarter auf Dauer-Abstiegskampf?

Die falschen Kontrahenten zur falschen Zeit – oder sind es genau die richtigen? Danach wird jedenfalls feststehen, ob sich die Stuttgarter wieder einmal auf Dauer-Abstiegskampf einstellen müssen oder doch eine Trendwende gelingt. Eine Pleite im ersten Spiel wird jedem Trainer verziehen. Aber der Viererpack des BVB ist gleich ein schweres Pfund.

Weinzierl hat sich bemüht, hat das Team offensiver aufgestellt als Vorgänger Tayfun Korkut. Der 0:1-Rückstand nach zwei Minuten und zehn Sekunden hat alle Pläne über den Haufen geworfen. Der neue Coach, zuvor 15 Monate ohne Job, ist in nur einem Spiel gleich richtig angekommen beim VfB. Aber nur, wenn er schnell den Schalter umlegen kann, wird er hier auch länger bleiben.