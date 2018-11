Fußball Bundesliga Eintracht zu Gast beim VfB: Stuttgart hofft auf zweiten Saisonsieg

Stuttgart / dpa

Zum Auftakt des zehnten Spieltags hofft der VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt auf den zweiten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga. Die Gäste sind in der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/Eurosport Player) nach zuletzt fünf Siegen aus sechs Spielen aber klarer Favorit gegen die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl.

Stuttgart ist punktgleich mit Aufsteiger Fortuna Düsseldorf Letzter der Tabelle. Frankfurt steht auf Rang sieben und kann bei einem Sieg zumindest für eine Nacht auf einen Champions-League-Platz klettern.

