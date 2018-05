WM 2018 Die Baustellen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft

Baustellen, die Joachim Löw beschäftigen: Wird Manuel Neuer (o. r.) rechtzeitig fit? Was bleibt von dem Fall Gündogan/Özil (l.) hängen? Kommen Joshua Kimmich (r.) und seine Bayern in WM-Form? © Foto: imago/Team 2

Eppan / Armin Grasmuck

Im Trainingslager für die Fußball-Weltmeisterschaft hat Bundestrainer Joachim Löw abseits der ausgefeilten Einheiten auch außerordentliche Problemfälle zu lösen.

Die ersten Eindrücke schienen von symbolischer Kraft zu sein. Tief, dunkel und bedrohlich hingen die Wolken über Eppan, als die deutschen Nationalspieler eintrafen. Sie hatten noch keinen ihrer Koffer ausgepackt, da öffnete der Himmel seine Schleusen. Es begann kräftig zu regnen, obwohl die warme Luft eigentlich nach Sonnenschein und Sommer schmeckte. In der idyllisch gelegenen 15.000-Einwohner-Gemeinde an der Südtiroler Weinstraße bereitet sich die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw bis zum 7. Juni auf die Weltmeisterschaft vor. Aber wie, in Herrgotts Namen, hat es Sandro Wagner hierher geschafft?

Der Angreifer des FC Bayern, von Bundestrainer Joachim Löw kurzfristig aus dem Kader gestrichen und inzwischen unter lautem Protest aus der deutschen Auswahl zurückgetreten, jubelt auf einem riesigen Plakat, das die Gastgeber an einer Scheune direkt neben dem Trainingsplatz angebracht haben – wie übrigens auch Mario Götze und Lars Stindl, die ebenfalls keinen Platz in dem vorläufigen Aufgebot für die WM fanden.

Löw wird in der ihm eigenen Art charmant über diese organisatorische Schmonzette hinwegsehen und sich dem Wesentlichen widmen. In den kommenden zwei Wochen hat er seine Spieler konzentriert in WM-Form zu trimmen, gleichzeitig muss der Bundestrainer aus den 27 Kandidaten, die er nach Südtirol eingeladen hat, die 23 Profis herausfiltern, denen er zutraut, in Russland den 2014 errungenen Titel des Weltmeisters zu verteidigen.

Diese Aufgabe wird umfangreicher als erwartet. Denn die Nachrichten von sportlicher, medizinischer und politischer Natur, die ihn speziell in den vergangenen Tagen ereilten, zwingen Löw zu komplizierten Sonderschichten, die er mit taktischer Finesse und diplomatischem Geschick meistern muss. Von der stabilen, selbstbewussten und schlagkräftigen Einheit, mit der er in Russland erneut triumphieren möchte, wirkt er keine vier Wochen vor der ersten Partie bei der WM, am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko, noch weit entfernt. Es sind drei große Baustellen, die der Bundestrainer abseits der ausgefeilten Übungseinheiten unter Hochdruck zu schließen hat.

Der Kampf um Manuel Neuer. Schafft es der Welttorhüter, der seit September des vergangenen Jahres kein Pflichtspiel mehr bestritten hat, auf den letzten Drücker fit für die WM zu werden? Der linke Mittelfuß, den er sich im vergangenen Jahr gleich zweimal brach, scheint ausgeheilt und belastbar zu sein. Auf den Plätzen des FC Bayern hat Neuer zuletzt ohne Probleme sein volles Trainingspensum durchgezogen.

Der Weltmeister besitzt jedoch keine Garantie, allein aufgrund seiner Verdienste nominiert zu werden. „Jogi (Löw) hat es ja schon gesagt, dass er nur einen hundert Prozent fitten Manuel Neuer mitnehmen wird“, sagte DFB-Manager Oliver Bierhoff nach der Ankunft in Südtirol. Läuft der Aufbau wie geplant, wird der Torwart in den vier bis zur WM ausstehenden Testspielen die Möglichkeit bekommen, die dringend benötigte Wettkampfpraxis zu erlangen.

Der Wirbel um Özil und Gündogan. Auch gut eine Woche nach dem zweifelhaften Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und den daraus resultierenden Bildern, die im Internet verbreitet wurden, sorgt der undiplomatische Auftritt der deutschen Nationalspieler für reichlich Gesprächsstoff, keineswegs nur unter den Fußballanhängern zwischen Garmisch und Flensburg. Zwar bemühten sich Ilkay Gündogan und Mesut Özil in einem spontan anberaumten Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die Wogen zu glätten. Doch das Gschmäckle bleibt. „Das ist sehr unglücklich gelaufen“, sagte Andreas Brehme, Weltmeister von 1990, der SÜDWEST PRESSE: „Ich bin gespannt, ob das nicht durchgehend zum Unruhefaktor wird, inwieweit das die deutschen Fans verdrängen können.“

Die Flaute bei den Bayern. Innerhalb weniger Tage sind die Spieler des Rekordmeisters von großen Hoffnungsträgern zum Sinnbild der am Ende einer langen Saison ausgelaugten Mannschaft geworden. Nach dem unglücklichen Aus im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid wirkten die zuvor durchweg stark auftrumpfenden Spitzenkräfte wie Thomas Müller, Mats Hummels und Joshua Kimmich körperlich und mental ausgepumpt. Die überraschenden Pleiten zuletzt in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart (1:4) und im Endspiel des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt (1:3) gaben warnende Hinweise. „Sie haben genug Charakter und Erfahrung, das bald wegzustecken“, meinte Manager Bierhoff dazu.

Die Münchner brauchen, Torwart Neuer ausgenommen, aufgrund des Pokalfinales erst am Freitag anzureisen, wie Marc-André ter Stegen und Antonio Rüdiger, die am Wochenende ebenfalls noch mit ihren Klubs im Einsatz waren. Als Letzter wird Anfang nächster Woche Spielgestalter Toni Kroos erwartet, er hat am Samstag noch das große Endspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool zu bestreiten. Das Klima in Südtirol bleibt dementsprechend wechselhaft.