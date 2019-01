Fußball Die Angst spielt mit beim VfB

Stuttgart / Gerold Knehr

Als der Stadionsprecher eine Viertelstunde vor Ende der 2:3-Heimniederlage des VfB Stuttgart gegen den FSV Mainz die Zuschauerzahl verkündete – 51 881 waren in die Mercedes-Benz-Arena gekommen – war die Zahl schon längst überholt. Hunderte von Fans hatten nach dem 0:3-Rückstand durch Alexander Hack (72.) das Stadion fluchtartig verlassen. Von denen, die geblieben waren, machten etliche ihrem Unmut Luft. „Dietrich raus, Dietrich raus“ schallte es nicht nur in der Cannstatter Kurve, in der die Hardcore-Fans stehen, sondern vereinzelt auch von der Haupttribüne.

Nur in den ersten zehn Minuten hatte der VfB das umgesetzt, was er sich in der Wintervorbereitung vorgenommen hatte. Dann waren alle guten Vorsätze für das neue Jahr bereits wieder vergessen. Das Team von Trainer Markus Weinzierl fiel in alte Strickmuster zurück und spielte 70 Minuten lang so wie häufig in der äußerst bescheidenen Hinrunde: Vf-bäh. Mit der Folge, dass die erbosten Fans den Rücktritt des Präsidenten Wolfgang Dietrich forderten.

Vor überlebenswichtigen Spielen

„Unser Manko war, dass wir hinten zu viel zugelassen, die Gegentreffer zu leicht kassiert und vorne die Tore zu spät gemacht haben“, sagte der VfB-Trainer. Beim 0:1 fälschte Santiago Ascacibar einen Schuss von Jean-Paul Boetius ins eigene Tor ab, vor dem 0:2 durch Jean-Philippe Mateta spielte Robin Quaison die Innenverteidigung aus, beim 0:3 kam Hack nach einer Ecke unbedrängt zum Kopfball.

Noch deutlicher als ihr Trainer wurden die VfB-Innenverteidiger. „Wir haben uns versteckt. Keiner wollte einen Fehler machen. Doch gerade dann macht man Fehler“, sagte Marc-Oliver Kempf, der in der Winterpause von Weinzierl zu einer Führungsfigur ernannt worden war.

Sein Nebenmann Timo Baumgartl erklärte das nächste Heimspiel gegen den SC Freiburg (Sonntag, 3. Februar) und die darauf folgende Begegnung in Düsseldorf (10. Februar) zu „überlebenswichtigen“ Begegnungen. „Da müssen wir sechs Punkte holen. So wie am Samstag können wir uns da nicht präsentieren.“ Das nächste Auswärtsspiel am Sonntag beim FC Bayern nannte er ein „Bonus­spiel“.

Keine Akzente konnten die beiden Neuzugänge Alexander Esswein und Steven Zuber setzen. Sie agierten eher als Mitläufer denn als Verstärkungen. Rekordmann Ozan Kabak, der in der vergangenen Woche für elf Millionen von Galatasaray Istanbul verpflichtet worden war, könnte am Sonntag in München sein Debüt geben.

Wenn den Cannstattern etwas Mut macht, dann ist es die turbulente Schlussphase, die etliche Zuschauer nicht mehr mitbekamen. Der eingewechselte Nicolas Gonzalez und Kempf verkürzten auf 2:3, der für Esswein in der Schlussphase gekommene Anastasios Donis hatte mit einem Pfostenschuss Pech, und Schiedsrichter Tobias Stieler verweigerte den Stuttgarten nach Videobeweis einen möglichen Handelfmeter.

Ein kurzes Aufbäumen freilich wird nicht ausreichen. „Es wird sehr zäh werden“, schwant Sportvorstand Michael Reschke für die nächsten Wochen nichts Gutes.