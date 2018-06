Bundesliga Der VfB Stuttgart stellt neue Trikots vor

Stuttgart / ck

Bundesligist VfB Stuttgart hat ein Video veröffentlicht, in dem erstmals die Trikots für die nächste Saison zu sehen sind.

Das gewohnt weiß-rote Trikot wurde bereits vor längerer Zeit veröffentlicht. Jetzt wendete sich der VfB per Twitter mit einem Video an seine Fans. In diesem wird ein weiteres Trikot vorgestellt.

Der knapp zweiminütige Clip erscheint zunächst wie eine Huldigung der Stadt Stuttgart. Und dieser Eindruck trügt nicht. Denn genau das soll das neue Trikot auch sein.

Wie erklärt wird, habe man versucht, die Geschichte Stuttgarts und alles, wofür die Stadt heute steht, mit ins Design einzuarbeiten. Vor diesem Hintergrund ist die Farbwahl nur allzu gut nachvollziehbar. Das neue Trikot kommt in schwarz und gelb, den Farben Stuttgarts, daher.

Unklar ist bisher lediglich, ob es als drittes oder als Ausweichtrikot vorgesehen ist. Auskunft darüber wird spätestens zum Trainingsauftakt am 7. Juli erwartet.