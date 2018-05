Nationalmannschaft Der Schlüssel zu den deutschen WM-Toren liegt im Südwesten

Schwabens beste Angreifer im Trainingslager in Südtirol: Mario Gomez (links) und Timo Werner haben beste Aussichten auf Plätze in dem 23er-Kader, mit dem die deutsche Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft nach Russland reist. © Foto: Imago/Schüler

Eppan / Armin Grasmuck

Schubladen sind dem Bundestrainer einfach zuwider. Sein System, die Spielidee, seine ureigenen Gedanken möchte er auf keinen Fall schnöde kategorisiert wissen. Joachim Löw kriegt schmale Lippen, wenn er gefragt wird, mit welchen Angreifern er denn gedenke, bei der Weltmeisterschaft in Russland zu Toren zu kommen. Stoßstürmer, falsche Neun, ein Angreifer, zwei oder drei – für Deutschlands höchsten Fußballlehrer sind es reine Formalien, sein Begriff von ansehnlichem, effizientem und erfolgreichem Fußball ist ein anderer. „Wir sind in Brasilien auch ohne Stürmer Weltmeister geworden, weil Miroslav Klose ja nicht jedes Spiel gemacht hat“, so erklärte es Löw nun im Trainingslager in Südtirol.

Und doch, dem Bundestrainer ist sehr wohl bewusst, dass die Art und Weise, wie seine Spieler in den Strafraum des Gegners gelangen, von entscheidendem Charakter sein wird. „Wir haben eine sehr gute Basis, was die Spielphilosophie betrifft, aber wir müssen daran arbeiten, dass wir uns gegen dichte Abwehrreihen in Szene setzen können“, sagte Löw: „Es wird auch passieren, dass wir hoch zugestellt werden. Da müssen wir Lösungen finden.“

Der Schlüssel zu den deutschen WM-Toren liegt im Südwesten, zumindest was den Angriff betrifft. Denn die drei Stürmer, die der Bundestrainer in sein vorläufiges Aufgebot für die WM berufen hat, sind in Baden-Württemberg eng verwoben. Mario Gomez, der Star des VfB Stuttgart, ist im oberschwäbischen Riedlingen geboren, Timo Werner ein waschechter Cannstatter, selbst wenn er gerade bei RB Leipzig unter Vertrag steht. Umgekehrt verhält es sich bei Nils Petersen, der im Trikot des SC Freiburg alle Rekorde bricht. Er ist ein Zugereister, der in Wernigerode im Harz das Licht der Welt erblickte. Drei Torjäger von höchst unterschiedlicher Spielanlage, das macht sie für Löw so interessant.

Mario Gomez ist der Mittelstürmer wie aus dem Bilderbuch. Groß, kräftig und selbst im reiferen Alter von 32 Jahren noch stark im Antritt. Die Torquote, die er im Verlauf seiner Karriere erreicht hat, spricht für sich. Er ist kein Filigrantechniker, doch wie der Ball ins Tor befördert wird, wissen nur wenige es so gut wie er. „Er hat die Brecher-Metalität“, sagte Konkurrent Petersen im Trainingslager, „und eine für die Gegenspieler beeindruckende Präsenz im Strafraum.“

Timo Werner hat sich durch seine starken Auftritte im vergangenen Jahr, als er Torschützenkönig im Confed-Cup wurde, die Aufmerksamkeit des Bundestrainers gesichert. Der pfeilschnelle Schwabe wirkt für jede Abwehrreihe bedrohlich. Er ist viel unterwegs, lauert an der Kante zum Abseits auf den Steilpass und pflegt das Tor auf direktem Weg anzusteuern. Außerdem gilt er als exzellenter Vorbereiter.

Nils Petersen ist der Senkrechtstarter in der deutschen Auswahl. Ohne ein Länderspiel in der A-Nationalmannschaft bestritten zu haben, ist er von Löw in den vorläufigen Kader berufen worden. „Seine Nominierung war keine spontane Entscheidung, er wurde lange beobachtet“, so verriet Oliver Bierhoff, der Manager der Mannschaft, in Südtirol. „Er ist ein sehr wacher Spieler, nimmt Dinge schnell auf und setzt sie um.“ Petersen ist kein Sprinter wie Werner und kein Pfund im Strafraum wie Gomez, dafür scheint er kompletter als die Konkurrenten. Er besticht mit feiner Technik, arbeitet auch fleißig in der Defensive – und er ist der erfolgreichste Einwechselspieler in der Geschichte der Bundesliga.

Starke Konkurrenz

Wer von den drei Stürmern aus dem Südwesten im endgültigen WM-Aufgebot steht, hängt von den Auftritten im Trainingslager und den verbleibenden Testspielen ab – und von den Gedankenspielen des Bundestrainers. In Julian Brandt, Julian Draxler, Thomas Müller, Marco Reus, Mesut Özil und Leroy Sané hat er auch Mittelfeldspieler, die den Weg in des Gegners Sechzehner kennen, in seinem vorläufigen Kader. Der eine oder andere wird kein Ticket nach Russland bekommen.