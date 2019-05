Themen in diesem Artikel VfB Stuttgart

Nach dem enttäuschenden 2:2 gegen ein starkes Union Berlin im Hinspiel muss das Team von Interimscoach Nico Willig mehr denn je um die Erstligazugehörigkeit bangen.

Es knisterte gewaltig. Die Spannung in der mit 58.600 Zuschauern proppenvollen Mercedes-Benz-Arena war am Donnerstagabend fast mit Händen zu greifen. VfB Stuttgart gegen Union Berlin. Relegation. Der Drittletzte der Bundesliga gegen den Dritten aus Liga zwei. VfB-Interimstrainer Nico Willig hatte vor der Nervenschlacht versprochen: „Wir sind total fokussiert.“ Nun ja, Willigs Spieler sollten Wort halten. Zumindest in der Anfangsphase. Schon nach sechs Minuten hatten sie die Chance zur Führung. Anastasios Dosis war frei durch, schoss, scheiterte aber an Union-Keeper Rafal Gikiewicz.

Union Berlin spielen selbstbewusst

Union versteckte sich keineswegs, sondern war mutig. Die Berliner rückten häufig mit dem gesamten Mannschaftsverband auf, attackierten den VfB früh, wirkten selbstbewusst – und brachten Stuttgart tatsächlich mehrmals in Verlegenheit. Zum Glück jedoch hatten die Schwaben Ron-Robert Zieler im Kasten. Er bewahrte sein Team gegen Sebastian Anderssons Versuch aus fünf Metern mit einem Klassereflex vor dem Rückstand (23.)

Union machte ein starkes Spiel. Der VfB war bemüht und hatte mehr Mühe mit dem Zweitligisten als gedacht. Dennoch glückte Stuttgart die Führung. Donis setzte sich im Vollsprint auf der rechten Seite durch, passte klug nach innen, wo Routinier Christian Genter vollendete. Ein stark herausgespielter Treffer. Das Stadion bebte.

Doch unfassbar aus Sicht des VfB schlug Berlin postwendend zurück – nur 60 Sekunden nach Gentners Tor. Abdullahi Suleiman, ohnehin ein ständiger Unruheherd für die VfB-Abwehr, tanzte Zapata Insua aus und schob den Ball zum 1:1 ins Netz. Ebenfalls sehenswert.

Mario Gomez trifft für den VfB Stuttgart

Stuttgarts Trainer reagierte zur Pause, brachte zur zweiten Halbzeit Angreifer Mario Gomez für den glücklosen Daniel Didavi. Was für ein Händchen Nico Willig da bewies! Kaum auf dem Feld, stürmte Gomez wild und entschlossen los und traf zu erneuten VfB-Führung. Allerdings hatte der wuchtige Stürmer Glück bei seinem Abschluss. Sein Schuss wurde abgefälscht und trudelte unhaltbar für Unions Keeper ins Tor (51.).

Das 2:1 gab den Gastgebern aber nur kurz Auftrieb. Stuttgart agierte oft zu fahrig im Spielaufbau, war anfällig bei Standards. Was Folgen hatte. Nach einer Ecke köpfte Marvin Friedrich wuchtig und von Stuttgarts Abwehrspieler Ozan Kabak unbedrängt zum 2:2 ein. VfB-Keeper Zieler hatte das Nachsehen (68.). Kabak erwischte einen schwachen Tag. Nach 78. Minuten säbelte er am Ball vorbei und brachte Unions Andersson unfreiwillig in Schussposition. Der fackelte nicht lange und hätte um ein Haar das 3:2 für die „Eisernen“ erzielt.

VfB Stuttgart verunsichert und unter Schock

Und der VfB? War von der Rolle und zunehmend verunsichert. Erst in den Schlussminuten hatten sich die Schwaben vom Schock des abermaligen Ausgleichs erholt, kamen aber nicht mehr in den torgefährlichen Bereich. Es blieb beim Unentschieden, was Stuttgart mehr denn je um die Erstligazugehörigkeit bangen lässt. Im Rückspiel am Montag in Berlin (20.30 Uhr/Eurossport-Player) ist der VfB gewaltig unter Zugzwang. Das starke Union darf vom ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte träumen.

