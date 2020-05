Noch ist nichts entschieden. Doch aller Voraussicht nach werden Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs am Mittwoch den Weg freimachen für Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga. Schließlich haben die Deutsche Fußball Liga (DFL) und ihre Klubs in den vergangenen Wochen erfolgreich Lo...