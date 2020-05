Rollt der Ball in der Fußball-Bundesliga wieder ab 15. Mai? Laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters wollen sich Bund und Ländern am Mittwoch auf einen Neustart in der Liga und auf Geisterspiele einigen.

Das habe die Agentur von mehreren in den Verhandlungen vertrauen Personen erfahren. Darüber berichteten zunächst der Tagesspiegel und die BILD.