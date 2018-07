Werder Bremen Claudio Pizarro kündigt Karriere-Ende für 2019 an

Claudio Pizarro kündigt Karriere-Ende für 2019 an

Bremen / DPA

Fußball-Profi Claudio Pizarro vom Bundesligisten Werder Bremen hat sein Karriere-Ende für 2019 angekündigt. „Ich glaube, es ist mein letztes Jahr“, sagte der 39 Jahre alte Peruaner in Bremen.

„Irgendwann ist auch mal genug. Ich lebe jetzt erstmal ein Jahr ohne Familie hier. So etwas ist auch nicht so einfach.“ Pizarro ist mit 192 Toren der derzeit beste ausländische Torjäger der Bundesliga-Geschichte. Am Sonntag kehrte der Südamerikaner zum vierten Mal zu Werder Bremen zurück. Mit dem Club hat Pizarro große Ziele. „Ich hoffe, wir können die Europapokal-Plätze erreichen“, sagte der Stürmer.

