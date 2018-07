Nach Anschlag 2017 BVB rüstet Mannschaftsbus für die Sicherheit der Spieler auf

Dortmund / DPA

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den Mannschaftsbus nach Angaben des „Bild“ für die Sicherheit der Insassen aufrüsten lassen. Demnach wurden die Seitenwände mit einem schusssicheren Material verstärkt und die Fenster mit Sicherheitsglas ausgerüstet.

Hintergrund der rund 140.000 Euro teuren Maßnahme ist der Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus am 11. April 2017 auf dem Weg zum Champions-League-Spiel gegen AS Monaco. Damals explodierten drei Sprengsätze, der damalige Spieler Marc Bartra wurde durch einen Metallstück am Arm verletzt.

