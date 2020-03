Der langzeitverletzte Werder-Stürmer Niclas Füllkrug will auch im Falle eines Abstiegs der stark gefährdeten Bremer in die 2. Bundesliga weiter für den Verein spielen.

„Ich werde bleiben, egal, in welcher Liga Werder Bremen spielt“, sagte der 27-Jährige. „Ich will hier noch ein paar Jahre spielen.“

Füllkrug war vor der derzeit unterbrochenen Saison der Fußball-Bundesliga von Hannover 96 an die Weser gewechselt und erzielte in vier Ligapartien zu Spielzeitbeginn zwei Tore. Am 20. September 2019 zog er sich dann im Training einen Kreuzbandriss zu und wird seitdem im Angriff des Tabellen-17. schmerzlich vermisst.

Füllkrug kann der aktuellen Pause wegen den Auswirkungen des neuartigen Coronavirus zumindest auch ein bisschen etwas Positives abgewinnen. „Je später der Bundesliga-Wettbewerb wieder anfängt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich schneller wieder angreifen kann“, sagte er. Ein konkretes zeitliches Ziel will er diesbezüglich aber nicht nennen. „Ich muss schauen, wie es weitergeht. Wichtig ist erst einmal, dass ich mich gut fühle.“

