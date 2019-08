Der frühere Bayern-Star Arjen Robben traut Münchens neuem Weltklasse-Spieler Philippe Coutinho viel zu.

„Er ist ein Fußballer mit einem riesigen Potenzial“, sagte der frühere niederländische Fußball-Nationalspieler, der seine Karriere Anfang Juli beendet hatte, in der TV-Sendung „Sky90“. „Du musst ihm ein bisschen Zeit geben, er wird bestimmt sehr viele gute Spiele für Bayern bestreiten.“

Dass der Brasilianer, den der FC Bayern für 8,5 Millionen Euro vom FC Barcelona ausgeliehen hat, Robbens frühere Rückennummer 10 übernommen hat, sei kein Problem. „Ich will nur das Beste für den Verein. Wenn da ein großer Spieler kommt, der die Nummer 10 will, was soll ich da sagen?“, äußerte Robben. Auch Stefan Effenberg, der mit den Bayern 2001 die Champions League gewonnen hatte, ist vom Neuzugang des Rekordmeisters überzeugt: „Er ist ein herausragender Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten“.

Robben verriet am Sonntagabend, dass er vor seiner Entscheidung, endgültig Schluss zu machen, „ein paar gute Angebote“ auf dem Tisch liegen hatten. „Ich habe ein, zwei Dinge ganz seriös angeschaut und ein paar Meetings gehabt“, sagte er. Die Namen der Vereine nannte er nicht („Das ist alles vertraulich gewesen“), umstimmen konnte ihn aber kein Club.

Sein Karriereende hatte der Niederländer, der 2013 mit München das Triple gewonnen hatte, auch mit seinem immer öfter streikenden Körper begründet. „Ich habe sehr, sehr lange überlegt, es war die schwerste Entscheidung, die ich in meiner Karriere getroffen habe“, sagte Robben. „Ich hoffe, es ist die richtige Entscheidung. Das weiß man nicht.“

FC Bayern München

Sendung Sky90