Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit U19-Nationalspieler Marco John bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Ursprünglich endete der Kontrakt des 18-Jährigen 2022. „Marco ist ein extrem talentierter Junge, der sich in den für uns alle herausfordernden Monaten der großen Corona- und Verletzungssorgen als echte Option in unserem Bundesliga-Team erwiesen hat“, sagte Sportchef Alexander Rosen in einer Pressemitteilung vom Freitag über den Mittelfeldakteur.

John absolvierte im Januar seine ersten fünf Bundesliga-Einsätze mit Bravour und bestritt in dieser Saison auch schon zwei Spiele in der Europa League.

