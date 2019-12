RB Leipzig setzt im Kampf um seine erste Meisterschaft auch in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga auf bewährte Kräfte.

„Ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass es mehr als einen Neuzugang geben wird, und das wäre auch eine perspektivische Entscheidung in Form eines vorgezogenen Wechsels, den wir sonst im Sommer gemacht hätten“, sagte Vorstandsboss Oliver Mintzlaff dem „Kicker“. RB bemüht sich intensiv um die Verpflichtung von Nationalspieler Benjamin Henrichs von der AS Monaco. Derzeit liegen die Clubs in den Ablösevorstellungen allerdings weit auseinander.

Einzig schwere Verletzungen würden dazu führen, dass sich die Leipziger Strategie noch ändert. Zumal der Kader mit 27 Spielern ausreichend groß ist. Deshalb plant Leipzig derzeit eher, Spieler wie Verteidiger Marcelo Saracchi (Galatasaray) und Stürmer Matheus Cunha (Brighton, Betis Sevilla) zu verleihen.

Für den Sommer wollte Mintzlaff Verkäufe von Timo Werner und Dayot Upamecano nicht ausschließlich. Beide Spieler besitzen dem Vernehmen nach Ausstiegsklauseln. „Wir werden kein Verkaufsklub werden, aber auch wir sind Teil des Fußballgeschäfts, das nicht nur aus kaufen, sondern auch mal aus verkaufen besteht“, sagte Mintzlaff.