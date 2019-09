Tabellenführer RB Leipzig will am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen seine Spitzenposition verteidigen. An der Weser haben die Sachsen allerdings noch nicht gewinnen können. Meister FC Bayern München empfängt zuvor den 1. FC Köln, der SC Freiburg könnte sich im Spiel gegen den FC Augsburg in der Tabelle der Fußball-Bundesliga weiterhin vor dem Rekordchampion halten. Im Kellerduell geht es für Hertha BSC und den SC Paderborn um den ersten Saisonsieg, Bayer Leverkusen will gegen Union Berlin (alle 15.30 Uhr/Sky) Wiedergutmachung für die Niederlage in der Champions League (1:2 gegen Lok Moskau) leisten.

