Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Fußball-Bundesliga stillgelegt. Doch schon bald könnte der Ball wieder rollen. Die mit Spannung erwartete Videokonferenz des DFL-Präsidiums mit den Vertretern der 36 Profiklubs ist vorbei. Auf einer Pressekonferenz hat DFL-Geschäftsführer Christian Seifert nähere Informationen zum Verlauf und den Beschlüssen des virtuellen Meetings mitgeteilen.

Pressekonferenz nach der außerordentlichen DFL-Mitgliederversammlung

Die Pressekonferenz der Deutschen Fußball Liga fand statt mit:

Christian Seifert, Sprecher des DFL-Präsidiums

Prof. Dr. Tim Meyer, Leiter der Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb

Prof. Dr. Barbara Gärtner, Mitglied der Task Force

Christian Pfennig, Mitglied der DFL-Geschäftsleitung

Wegen Corona noch kein Starttermin für Fussball-Bundesliga

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert will sich nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga weiter nicht an Spekulationen über einen konkreten möglichen Fortsetzungstermin der Bundesliga beteiligen.

„Wann dieser Zeitpunkt sein wird, darüber gab es einige Aussagen und viele Spekulationen. Für uns bleibt entscheidend, was die politisch Verantwortlichen beschließen“, sagte Seifert am Donnerstag. „Deshalb liegt es nicht an uns, einen Starttermin zu beschließen. Wenn es Tag X ist, werden wir bereit sein.“

Zuletzt war unter anderem über den 9. Mai als möglichen Termin für einen Neustart diskutiert worden. Die beiden Spitzenpolitiker Markus Söder (CSU) und Armin Laschet (CDU) hatten diesen Termin ins Spiel gebracht. „Falls die Politik beschließt, am 9. Mai, dann werden wir am 9. Mai bereit sein“, sagte Seifert. „Wir haben heute keinen Zeitpunkt definiert, an dem die Bundesliga wieder spielen soll.“

Möglich machen soll den Wiederbeginn mit Geisterspielen aber das Sicherheitskonzept, das den Klubbossen auf der Mitgliederversammlung der DFL am Donnerstag vorgestellt wurde. Die „Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb“ unter Leitung von Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer hatte die Vorgaben und Empfehlungen erarbeitet. Mit diesem Konzept will die DFL bei den Entscheidern in der Politik um die Erlaubnis für Geisterspiele werben.

Was beinhaltet das Konzept der Taskforce?

Die Vorgaben und Empfehlungen gehen sehr ins Detail. Sie reichen von erforderlichen Corona-Tests hin zur Begrenzung von Personen im Stadionumfeld an Spieltagen (rund 300 Menschen) und klaren Hygieneregeln im Mannschaftsumfeld wie auch im häuslichen Bereich.

Corona-Pleite abgewendet: DFL erhält Mediengelder in Höhe von 300 Millionen Euro

Auch wenn kein fester Starttermin beschlossen werden konnte, gibt es trotzdem eine positive Nachricht. Denn die finanziell gefährdeten Profiklubs der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga sind trotz der Coronakrise nicht mehr akut von der Pleite bedroht. Die Deutsche Fußball Liga hat wie erwartet die Mediengelder der Rechte-Inhaber erhalten. Durch die rund 300 Millionen Euro ist die Liquidität der Vereine laut DFB-Boss Christian Seifert bis zum 30. Juni gesichert. Die Klubs wären zudem für einen Neustart am 9. Mai bereit.

DFL rechnet mit 25.000 benötigten Corona-Tests um Bundesliga zu starten

Angeblich rechnet die Deutsche Fußball Liga mit einem Bedarf von 25.000 Coronavirus-Tests, um die derzeit ausgesetzte Saison abschließen zu können.

Das geht aus auf den 17. April datierten Dokumenten hervor, über die nun auf der Internetseite der „Bild“-Zeitung berichtetet wurde. Fast zeitgleich mit der Veröffentlichung begann die DFL-Mitgliederversammlung, während der das weitere Vorgehen beraten wird.

Dem Bericht zufolge ergeben sich in mindestens neun bis zehn Wochen Spielzeit 21.600 nötige Tests für die Beteiligten in den 36 Clubs. „Nach Reserve-Aufstockung kommt man auf knapp 25.000 Tests für die restliche Spielzeit“, steht laut „Bild“ in der Präsentation der DFL-Kommission „Fußball“. Bei einer Preisspanne zwischen 60 und 150 Euro pro Test - jeder Verein soll ein bestimmtes Labor in Deutschland zugeordnet bekommen - würden sich Gesamtkosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro ergeben.

Bundesliga Corona-Tests: Gesamtkapazität der Tests nur bei 0,4 Prozent

Die DFL und auch der Deutsche Fußball-Bund hatten zuletzt mehrfach betont, dass der Neustart der Bundesliga und 2. Liga nicht auf Kosten des Gesundheitssystems erfolgen würde. „Es geht an den Fakten vorbei, wenn unterstellt wird, dass eine mögliche engmaschige Testung eine Unterversorgung der Bevölkerung verursache“, hatte das DFL-Präsidium mitgeteilt. „Die Test-Kapazitäten sind in den vergangenen Wochen massiv gesteigert worden.“ In dem Dokument wird betont, dass selbst zwei Tests pro Person und Woche bei passiver Betrachtung der Gesamtkapazität nur „knapp 0,4 Prozent der gesamt in Deutschland durchgeführten Tests pro Tag entsprechen“ würden.

Was ist mit den Fans?

Hier bat Seifert eindringlich, bei einem Wiederbeginn von Ansammlungen vor den Stadien abzusehen. „Wer das in Kauf nimmt, nimmt auch in Kauf, dass das Spiel nicht stattfinden kann“, warnte Seifert. Auch richtete der DFL-Boss den Wunsch an Fangruppierungen, die zuletzt harsche Kritik an einem zu frühen Wiederbeginn geäußert hatten, bei aller Emotionalität „ein gewisses Augenmaß an den Tag zu legen“, auch wenn er deren inhaltliche Kritik teilweise nachvollziehen könne.