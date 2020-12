Die TSG 1899 Hoffenheim hat den ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga seit über zwei Monaten eingefahren. Die Kraichgauer besiegten am Montag den FC Augsburg mit 3:1 (1:1).

Florian Grillitsch mit zwei Treffern (17. Minute und 46.) sowie Ihlas Bebou (50.) trafen für die Gastgeber, die in der Tabelle den Rückstand auf die Europapokalplätze auf vier Punkte verkürzten. Für den FCA erzielte Daniel Caligiuri den zwischenzeitlichen Ausgleich (31.).

Hoffenheim schob sich in der Tabelle an Augsburg vorbei und verkürzte den Rückstand auf die Europapokalplätze auf vier Punkte. Die Gastgeber bestimmten schon die Anfangsphase. Insbesondere über den in die Startelf zurückgekehrten Vizeweltmeister Andrej Kramaric setzten die Kraichgauer die Gäste unter Druck. Der FCA brauchte gut eine halbe Stunde, um in der Partie anzukommen.

TSG-Trainer Sebastian Hoeneß hatte angesichts der Serie ohne Sieg in der Liga kurz vor dem Anpfiff bei DAZN mehr Stabilität gefordert. Und er sah früh einen tollen Spielzug. Mit hohem Tempo aus der eigenen Hälfte kam der Ball zu Christoph Baumgartner auf die linke Seite. Der Österreicher chippte stark weiter auf Grillitsch, der per Kopf keine Mühe hatte. Beide hatte Hoeneß wie Kramaric nach der Europapokal-Partie zurück in die Mannschaft rotiert.

Der FCA näherte sich nur langsam dem Hoffenheimer Strafraum. Ein Freistoß von Caligiuri strich deutlich über das Tor (12.). Die bayerischen Schwaben mussten auf Offensivspieler André Hahn verzichten, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Trainer Heiko Herrlich hatte seine Startelf auf insgesamt vier Positionen verändert.

Nach dem Rückstand wankten die Gäste bedenklich. Torwart Rafal Gikiewicz musste die Direktabnahmen von Sebastian Rudy (22.) und Baumgartner (25.) entschärfen. „Komm Baumi, komm“, rief Hoeneß von der Seitenlinie. Dann aber fiel der Ausgleich aus dem Nichts: Caligiuri köpfte nach guter Flanke von Michael Gregoritsch ins Tor. Das Spiel wurde etwas offener. Beide Torhüter mussten vor der Pause retten: Gikiewicz gegen Kramaric (38.), TSG-Keeper Oliver Baumann gegen Florian Niederlechner (44.).

Nur 27 Sekunden nach dem Wiederanpfiff jubelten wieder die Hoffenheimer: Grillitsch trickste am Strafraum FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw aus und schob ganz überlegt mit links ein. Bebou, der schon in der Vorwoche in Mainz getroffen hatte (1:1), legte nach schönem Solo nach - wieder wirkte die Augsburger Abwehr behäbig. Im Anschluss dominierte Hoffenheim weitestgehend, der FCA kam insgesamt zu selten vor das TSG-Tor.

