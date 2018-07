Saisonvorbereitung Bayers Bellarabi nach Kreislaufkollaps wieder im Training

Zell am See / DPA

Bayer Leverkusens Fußball-Nationalspieler Karim Bellarabi hat eine knappe Woche nach seinem Kreislaufkollaps wieder die Vorbereitung auf die neue Bundesligasaison aufgenommen.

Der 28 Jahre alte Offensivspieler hat in Zell am See-Kaprun Teile des Mannschaftstrainings absolviert, teilte ein Sprecher mit. In Österreich bestreitet der Europa-League-Starter eine zentrale Vorbereitungsmaßnahme. Mit dabei ist auch WM-Starter Julian Brandt, der nach der Weltmeisterschaft in Russland länger Urlaub hatte.

Bellarabi war im Testspiel der Mannschaft von Chefcoach Heiko Herrlich am vergangenen Dienstag beim Regionalligisten Wuppertaler SV (2:0 für Leverkusen) kurz nach seiner Auswechslung zur Pause kollabiert und zur Sicherheit in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Ob er im Testspiel am Donnerstag (17.30 Uhr) in Zell am See gegen den türkischen Verein Basaksehir eingesetzt werden kann, ist derzeit nicht absehbar. Denkbar ist, dass Bellarabi am Sonntag (15.30 Uhr) in Grödig gegen Al-Wahda Mekka erstmals wieder einen Test mitmacht.

