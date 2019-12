Ein möglicher Wechsel von Nationalspieler Leroy Sané zum FC Bayern schon im Winter beschäftigt Münchens Trainer Hansi Flick derzeit nicht.

„Das ist ein Spieler, der bei Manchester City unter Vertrag ist. Von daher ist das für mich jetzt kein Thema“, sagte der 54-Jährige am Mittwochabend nach dem 3:1-Sieg beim SC Freiburg. Zuvor hatte die „Sport Bild“ berichtet, dass der 23-jährige Sané den englischen Meister am liebsten bereits in der Winterpause in Richtung München verlassen wolle. „Ich konzentriere mich auf unser nächstes Spiel gegen Wolfsburg am Samstag“, sagte Flick. Sanés Vertrag in Manchester läuft bis 2021.

Bericht Sport Bild