Offensivspieler James Rodríguez vom FC Bayern hat sich im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg eine Muskelverhärtung zugezogen und kann in den kommenden Tagen nicht trainieren.

Wie die Münchner am Tag nach dem 1:1 (0:0) im Derby mitteilten, wird der 27-Jährige dem Tabellenführer aber „wohl zeitnah“ wieder zur Verfügung stehen. Dies sei das Ergebnis einer Untersuchung beim Vereinsarzt am Montag gewesen. James hatte sich seinem Trainer Niko Kovac zufolge in Nürnberg kurz nach seiner Einwechslung (57. Minute) an der Wade verletzt und musste nur eine Viertelstunde später wieder vom Platz.

Verteidiger Jérôme Boateng konnte dagegen am Montagvormittag wieder eine individuelle Einheit auf dem Rasen absolvieren, nachdem sich der 30-Jährige im Abschlusstraining vor der Nürnberg-Partie eine Kniegelenksprellung zugezogen hatte.

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Spielplan FC Bayern

Bayern-Kader mit Saisonstatistiken

Infos zum Spiel

FCN-Kader mit Statistik

Mitteilung