Wechselwunsch des Stürmers Bayern-Boss bekräftigt: Lewandowski „wird nicht verkauft“

München / DPA

Bayern Münchens Vereinspräsident Uli Hoeneß hat bekräftigt, dass er Stürmer Robert Lewandowski auch bei einer extrem hohen Offerte nicht abgeben werde.

Der Pole will den deutschen Fußball-Rekordmeister im Sommer verlassen. Zuletzt war in einem Bericht der „Sport Bild“ angedeutet worden, dass der FC Bayern erst bei einer Ablösesumme von rund 200 Millionen Euro gesprächsbereit sein könnte. „Das ist Quatsch“, sagte Hoeneß bei Sky am Rande des Basketball-Finals. „Robert wird nicht verkauft und spielt nächste Saison bei uns. Dazu ist alles gesagt worden.“

Den Wechselwunsch des Torgaranten hatte dessen Agent Pini Zahavi untermauert. Lewandowski hat in München noch einen Vertrag bis 2021.

