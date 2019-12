Die ARD hat sich für eine nicht alltägliche Panne in der Sportschau entschuldigt. In der Sendung am Samstag verriet Moderator Matthias Opdenhövel versehentlich schon vor dem angekündigten Beitrag zum Spitzenspiel Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München den Ausgang.

„Leider gab es in der Sportschau am Samstag einen technischen Fehler und der Ausgang der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München wurde verraten. Wir bitten das zu entschuldigen“, twitterte der öffentlich-rechtliche Sender. Sportschau-Moderator Opdenhövel schrieb: „Sorry für Spoiler, da hat wohl jemand mein Mikro offen gelassen.“

Was war passiert? Nach der Ankündigung des Spielberichts zur Partie Gladbach gegen Bayern (2:1) und zu Beginn der Werbepause war Opdenhövel mit den Worten zu hören: „Für den Bau der Sendung war dieser Sieg jetzt nicht schlecht und sein ganzes Getease.“ Dumm nur: Zu dem Zeitpunkt war das Mikrofon des Moderators auf laut gestellt.

Das Getease war unter anderem ein kurz vor der Werbepause eingespieltes Interview mit Gladbach-Legende Berti Vogts, in dem der 72-Jährige über die Meisterschaftschancen der Borussia im Falle eines Siegs gegen die Bayern spricht.

