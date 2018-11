Laut Medienberichten Bayern-Präsident Uli Hoeneß spricht von Rückzug

Dresden / DPA

Uli Hoeneß hat konkret über seinen Abschied aus dem Amt des Präsidenten beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern München gesprochen.

„Ich mache diesen Job vielleicht noch zwei, drei Jahre und will meinem Nachfolger eine volle Kasse übergeben. Dann können sie mit dem Geld machen, was sie wollen“, sagte der 66-Jährige bei einer Veranstaltung der sächsischen Wirtschaft („Saxxess“) im VIP-Raum des Stadions des Zweitligisten Dynamo Dresden. Die „Bild“-Zeitung hatte zuerst darüber berichtet.

Hoeneß ist seit November 2016 nach einer Haftstrafe wieder Präsident des deutschen Rekordmeisters, seine Amtszeit läuft bis 2019. Der Weltmeister von 1974 ist auch Aufsichtsratsvorsitzender der FC Bayern AG. Über einen möglichen Nachfolger sagte er: „Es sollte jemand sein, der eine menschliche Seite hat. Und einer, der aus dem Fußball kommt. Wir müssen die eierlegende Wollmilchsau suchen. Das wird schwer. Wenn ich wüsste, der oder der kann das, würde ich nächstes Jahr aufhören.“

Hoeneß kam 1970 zum FC Bayern, wo er in den folgenden Jahren als Spieler alles gewann, was es zu gewinnen gab. Als er 1979 seine Karriere im Alter von 27 Jahren verletzungsbedingt beenden musste, startet er als Manager eine noch erfolgreichere Laufbahn. Er formte den FC Bayern zu einem der erfolgreichsten Clubs Europas. Nach 30 Jahren als Manager und Vorstand folgte er im November 2009 Franz Beckenbauer als FCB-Präsident, legte das Amt nach seiner Verurteilung im Steuerprozess jedoch im März 2014 nieder.

Vor dem Spitzenspiel der Bundesliga am Samstag bei Borussia Dortmund zeigte sich Hoeneß ungewohnt zurückhaltend. „Wir fahren nicht als Favorit nach Dortmund, sondern als Außenseiter zum ersten Mal seit langer Zeit“, hatte er nach dem 2:0-Sieg der Münchner in der Champions League bei AEK Athen gesagt. So viel Zurückhaltung war selten vor dem deutschen Klassiker. Die Bayern liegen vier Punkte hinter dem Tabellenführer aus Westfalen.

Auch in Bezug auf den zuletzt von ihm scharf kritisierten früheren Bayern-Profi Juan Bernat zeigte sich Hoeneß nun milde: „Das eine oder andere Wort, das ich gebraucht habe“, würde er nicht wieder verwenden. Die viel kritisierte Pressekonferenz im vergangenen Monat würde er „im Wesentlichen wieder so machen“, sagte der 66-jährige Hoeneß. „Die Geschichte letztes Wochenende im Spiegel hat bewiesen, dass die dringend notwendig war.“ Das Nachrichtenmagazin hatte über neue Pläne für eine europäische Superliga berichtet, in denen auch der FC Bayern eine Rolle spielt. Die Münchner bekennen sich nach eigenen Angaben jedoch zur Bundesliga und zu den bestehenden Europapokal-Wettbewerben unter dem Dach der UEFA.

