Borussia Dortmund hat im Titelkampf der Fußball-Bundesliga den Rückstand auf den FC Bayern München wieder verkürzt.

Einen Tag nach dem glücklichen 3:2-Sieg des Tabellenführers gegen Schlusslicht SC Paderborn kam auch der BVB bei Werder Bremen mit einem 2:0 (0:0) zu einem Pflichtsieg. Zudem revanchierte sich das Team von Trainer Lucien Favre für das Pokal-Aus Anfang des Monats bei den akut abstiegsgefährdeten Hanseaten.

Mönchengladbach büßte durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit beim 1:1 (1:0) gegen die TSG 1899 Hoffenheim hingegen zwei Punkte ein und hat als Vierter nun sechs Punkte Rückstand auf die Bayern. Allerdings könnte die Mannschaft von Trainer Marco Rose mit einem Erfolg im Nachholspiel gegen den 1. FC Köln am 11. März den Abstand weiter verringern. RB Leipzig kann schon durch einen Erfolg am Abend bei Schalke 04 wieder auf einen Punkt an die Münchner heranrücken und Dortmund (vier Punkte hinter Bayern) von Platz zwei verdrängen.

Im Abstiegskampf verbuchten der 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf wichtige Siege. Die Kölner fertigen Hertha BSC mit 5:0 (3:0) ab und überholten die Berliner mit nun ebenfalls 26 Punkten auf Platz 13. Sechs Punkte weniger als Köln und Berlin hat Düsseldorf auf dem Relegationsplatz 16 nach dem 2:0 (1:0) beim SC Freiburg, dem ersten Liga-Sieg unter Trainer Uwe Rösler. Werder hat als 17. drei Punkte Rückstand auf Düsseldorf.

In Bremen mussten sich die Dortmunder wie am Vorabend die Bayern gedulden. Verteidiger Dan-Axel Zagadou traf in der 52. Minute aus kurzer Distanz. Erling Haaland (66.) verbesserte seine Rekordbilanz und machte mit seinem neunten Saisontor im sechsten Ligaspiel den Sieg perfekt. Für Gladbach hatte Nationalspieler Matthias Ginter bereits in der 11. Minute den Führungstreffer erzielt. Alasane Plea (74.) scheiterte mit einem umstrittenen Handelfmeter an 1899-Torwart Oliver Baumann. Das rächte sich spät, als Lucas Ribeiro (90.+2) den Ausgleich köpfte.

Den Kölner Kantersieg gegen desolate Berliner schossen Jhon Cordoba (4./22.), Florian Kainz (39./62.) und Mark Uth (70.) heraus. Für Hertha-Coach Alexander Nouri endete die Heimpremiere in einem Debakel. Andre Hoffmann (37.) und Erik Thommy (61.) sorgten mit ihren Toren bei der Fortuna für beste Karnevalslaune.

