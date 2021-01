Die Bundesliga-Saison 2020/21 geht in die Rückrunde. Den Auftakt dazu macht die Partie Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund heute Abend, am 22.01.2021. Die Gladbacher, aktuell in der Liga mit 28 Punkten auf auf Platz sieben in der Tabelle, empfangen den BVB im eigenen Stadion. Mit einem Sieg könnten die „Fohlen“ an den Dortmundern vorbeiziehen, die mit nur einem Punkt mehr auf dem vierten Tabellenplatz stehen.

Während die Borussia aus Gladbach im letzten Spiel gegen Werder Bremen mit 1:0 gewinnen konnte, lieferte der BVB eine eher enttäuschende Leistung ab und muss sich nach der 1:2 Niederlage gegen Leverkusen vorerst von den Titelambitionen verabschieden. Zudem droht bei einer Niederlage am heutigen Abend der Sturz aus den Europapokalrängen.

Fußball-Fans können sich also auf eine spannende Partie freuen, die sogar live im Free-TV gezeigt wird. Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Fußball-Bundesliga heute: Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund

Das Spiel zwischen Gladbach und Dortmund wird heute, am 22.01.2021, im Borussia-Park in Mönchengladbach angepfiffen. 102 Mal sind die beiden Mannschaften bislang aufeinander getroffen. Die Bilanz: 32 Siege für Gladbach, 28 Unentschieden und 42 Siege für den BVB.

Die Partie zwischen Gladbach und BVB nochmal im Überlick:

Spieltag: 18. Spieltag, 1. Fußball-Bundesliga

Anstoß: 22.01.2020, 20:30 Uhr

Stadion: Borussia-Park, Mönchengladbach

ZDF, DAZN, Sky, Free-TV und Live-Stream: Wo läuft Gladbach gegen BVB?

Die Partie zwischen Gladbach und dem BVB wird live im Free-TV zu sehen sein. Das ZDF überträgt die Begegnung kostenlos im Fernsehen. Auch das Streamingportal DAZN hat sich die Übertragungsrechte an der Partie gesichtert.

Die Übertragung in der Übersicht:

Free-TV: ZDF

Pay-TV: -

Stream: DAZN, zdf.de

Bundesliga 2020/21 TV-Übertragung: Welche Spiele werden wo gezeigt?

Die Bundesliga-Spiele der Saison 2020/21 sind überwiegend beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen, der 266 der 306 Bundesliga-Spiele live im Bezahlfernsehen überträgt. Außerdem bringt der Streaming-Sender DAZN Partien aus dem sublizensierten Eurosport-Rechtepaket (vor allem Freitagspartien und Montagsspiele sowie Sonntagsbegegnungen um 13:30 Uhr). Im Free-TV, also bei ARD und ZDF, sind hingegen nur wenige Spiele live zu sehen, dafür gibt es die Zusammenfassungen der Bundesliga-Partien in der Sportschau (ARD) sowie im Sportstudio (ZDF).

So teilen sich die Sender im deutschen TV die Bundesliga-Spiele in der aktuellen Saison 2020/21 auf:

Die Spiele am Freitagabend überträgt der Streamingdienst DAZN, Anpfiff ist immer um 20:30 Uhr. Zudem hat der Sender die Rechte an den Sonntagsspielen um 13:30 Uhr sowie an den Montagsspielen, die um 20:30 Uhr beginnen.

Den Großteil der Bundesliga-Spiele überträgt wie bereits erwähnt Sky. Das Paket beinhaltet folgende Partien: Alle Samstagsspiele, alle Sonntagsspiele um 15:30 und 18:00 Uhr, die Partien der englischen Wochen (Spiele am Dienstag und am Mittwoch) sowie die Highlights der Spiele direkt nach Abpfiff.

ZDF: Live im Free-TV zu sehen gibt es die Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde am 1. Spieltag und am 18. Spieltag sowie die Zusammenfassungen der Partien im Sportstudio am Samstag.