Bei der Bundesliga-Partie am Samstag, 09.01.2021, zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem SV Werder Bremen gibt es einen klaren Favoriten: Alles andere als ein Sieg wäre für den Gastgeber und Tabellen-Dritten nach zwei Pleiten gegen Bayern und Frankfurt auch eine herbe Enttäuschung. Bremen kämpft zudem mit weiteren personellen Ausfällen: Die beiden Defensivspieler Christian Groß und Patrick Erras fehlen verletzungsbedingt.

Wird das Spiel im TV oder Stream gezeigt? Wir haben alle Infos zur Live-Übertragung am 15. Spieltag.

1. Fußball-Bundesliga: Leverkusen gegen Bremen

Für Leverkusens Sportchef Simon Rolfes ist nach der letzten Niederlage in Frankfurt ganz klar: Das Heimspiel wird der Wendepunkt. Er zeigt sich vor der Partie gegen Werder Bremen zuversichtlich: „Ich hatte im Training das Gefühl, dass die Spieler ihre Leistung gegen Frankfurt sehr geärgert hat.“ Die Chancen auf einen Sieg stehen mit Blick auf die Konkurrenz in der Tat gut: Bremen ist aktuell auf Platz 14 und gewann in den vergangenen fünf Spielen nur ein Mal.

Die Partie Leverkusen vs. Bremen im Überblick:

Spieltag: Bundesliga, 15. Spieltag

Anpfiff: 09.01.2021, 15:30 Uhr

Stadion: BayArena in Leverkusen

Leverkusen gegen Bremen live im TV auf Sky oder im Stream bei DAZN?

Das Spiel zwischen dem Bayer 04 Leverkusen und dem SV Werder Bremen nicht im Free-TV gezeigt. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live im TV und im Stream:

TV: Sky Sport 2

Stream: Sky Go, Sky Ticket

Leverkusen gegen Werder Bremen im Free-TV

Für alle, die kein Sky-Abo haben und somit die Partie nicht live verfolgen können, gibt es die Möglichkeit, das Spiel in der Zusammenfassung zu sehen.

Zusammenfassung im Free-TV: ARD/ZDF am Sonntag, 09.01.2021 um 18:00 Uhr

Bundesliga live: Die Übertragung im TV und Stream

Wo könnt ihr die Bundesliga-Spiele live im Fernsehen oder Stream verfolgen? Hier bekommt ihr Infos zur Übertragung weiterer Spiele: