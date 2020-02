Vom Tor-Helden zum Rassismus-Opfer: Es waren unfassbare Szenen, die sich am Sonntagabend in der portugiesischen Liga in der Partie zwischen Vitoria Guimarães und dem FC Porto abgespielt haben. Kurz nach seinem 2:1-Siegtreffer in der 60. Minute verließ Portos Torschütze Moussa Marega wutentbrannt...