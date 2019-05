FCH-Trainer Frank Schmidt trauert dem verpassten Aufstieg nicht nach und zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft, bleibt beim Blick auf die bevorstehende Saison aber zurückhaltend – auch weil noch unklar ist, wie der Kader aussehen wird.

Es war die bislang beste Saison der Heidenheimer Fußballer in der 2. Liga – nicht nur wegen der Platzierung. Trainer Frank Schmidt erklärt, was sich bei seinem Team in den vergangenen zwölf Monaten geändert hat, warnt aber auch vor einer zu großen Erwartungshaltung mit Blick auf die neue Spielzeit.

Wenn Sie die gerade abgelaufene Saison mit drei Worten beschreiben müssten, wie lauten die?

Frank Schmidt: In drei Worten, das ist schwierig, aber ich denke: starke Leistung, großer Zusammenhalt, am Ende verdientes Ergebnis. Das sind jetzt keine drei Worte, aber drei Umschreibungen, die zu unserer Saison passen.



Vieles von dem, was sich der Verein für die vergangene Runde vorgenommen hatte, trat auch ein. Die Zahl der Gegentreffer wurde reduziert. Was war für Sie der Schlüssel?

Wenn du in der Saison zuvor mit 42 Punkten am letzten Spieltag den Klassenerhalt schaffst, ist klar: Da muss etwas passieren. Und Punkt eins war: Die Defensive muss verbessert werden. Es gab personelle Veränderungen im Vergleich zur Vorsaison, Patrick Mainka kam dazu, Marnon Busch hat sich als Rechtsverteidiger durchgesetzt, Timo Beermann war relativ wenig verletzt, auf der linken Seite gab es quasi auch einen Wechsel.

Dazu haben wir im Trainerteam auch unsere Spielauffassung neu formuliert, und das mit Beginn der Vorbereitung der Mannschaft vermittelt. Das hat sie im Verlauf der Saison zu ihrer Stärke entwickelt und war die Basis für den Erfolg.

Wir haben zwar nach meinem Geschmack ein paar Zu-null-Spiele zu wenig, aber gerade auswärts ist es oft bei keinem oder einem Gegentor geblieben. Das ist ein gravierende Unterschied zur letzten Saison gewesen, wir sind, mit Ausnahme vom Paderborn-Heimspiel, defensiv nie auseinandergefallen. Und: Wir haben die wenigsten Kontergegentore bekommen. Da stimmt es in der Defensive, in der Rest-Verteidigung, aber vor allem bei einem:der Mentalität.



Es war aber auch eine ganz andere spielerische Leistung zu sehen und der FCH hat so viel Tore wie noch in der der 2. Liga erzielt.

Der zweite Punkt war, was wir im Jahr zuvor schon versucht hatten, was aber überhaupt nicht funktioniert hat, mit einer Systemänderung auch offensiv variabler zu spielen. Mit Niklas Dorsch haben wir auf einmal einen neuen Faktor im Aufbauspiel hinzugewonnen. Er hat unser Spiel besser gemacht, aber er hat auch das Selbstverständnis bei allen anderen besser gemacht. Wenn man an die Vorrunde zurückdenkt, da gab es oft noch ein Raunen, wenn wir mit mehr Risiko aufgebaut haben. Am Ende der Saison haben wir es genau gleich gemacht und es gab kein Raunen mehr.



Schon im Winter sagten Sie, dass sich die Gegner zum Teil auf den „neuen FCH“ eingestellt haben. Trotzdem war die Rückrunde nun sogar noch erfolgreicher. Ist die Mannschaft noch reifer geworden?

Definitiv. Ich bin froh über die starke Rückrunde, wir hatten eigentlich das ganze Jahr über keine wirkliche Krise.

Aber auch hier geht es um die Variabilität, wir können reagieren, verschiedene Varianten spielen. Für die Spieler ist so ein Systemwechsel natürlich eine Herausforderung. Marc Schnatterer kam auch mal zu mir und sagte: Trainer, allein auf dem Flügel ist manchmal gar nicht so einfach. Die Spieler haben das System aber schnell verinnerlicht.



Kann man die Entwicklung anhand von einzelnen Spielern festmachen?

Nein, wir betreiben einen Mannschaftssport. Natürlich hat der ein oder andere einen größeren Sprung gemacht. Es gibt viele Beispiele: Wenn die Menschen ehrlich sind – vor einem Jahr hätten nicht viele an Robert Glatzel geglaubt. Ich finde es immer spannend, wie es dann auf einmal jeder gewusst haben will.

Ein Denis Thomalla wird sehr kritisch gesehen, hat aber acht Tore geschossen und fünf vorbereitet, obwohl er nicht einmal alle Spiele gemacht hat. Ein Marc Schnatterer als Kapitän hat in diesem Jahr Verletzungen gehabt und trotzdem viele Scorerpunkte gesammelt, viel der Mannschaft geholfen. Man könnte noch viele Namen nennen, aber das Wichtigste ist: Die Mannschaft hat sich entwickelt. Aber auch im Trainerteam haben wir uns weiterentwickelt.



Trotzdem gab es sicher auch in der nun abgelaufenen Runde einige Dinge, die Ihnen nicht gefallen haben…

Man darf nie eine Zufriedenheit einkehren lassen. Aber in dieser Saison waren es nur Kleinigkeiten. Es gab Situationen, da konnten wir nichts dafür. Bochum war für uns ein wichtiges Spiel, aber dann waren sieben, acht Spieler krank. Auch in der Schlussphase hat man gesehen: Wenn viele wichtige Spieler ausfallen, sind wir in der Breite (noch) nicht so weit, dass wir das einfach wegstecken können.

Und es gibt eine Statistik: Wir haben die wenigsten Tore nach Standards bekommen, aber die meisten nach Eckbällen. Da wissen wir natürlich, wo wir den Hebel ansetzen müssen.



Platz fünf und 55 Punkte sind eine überragende Ausbeute. Wären es nur drei Zähler mehr gewesen, würde der 1. FC Heidenheim kommende Saison in der Bundesliga spielen – eine verheißungsvolle Vorstellung oder eine, die ein bisschen Angst macht?

Weder noch, Dinge, die man nicht ändern kann, muss man akzeptieren. Wir dürfen nicht den Fehler machen, weil es so knapp war, jetzt zu denken, wir hätten irgendwas verpasst oder hätten irgendwo geschlampert. Wir haben eine richtig gute Saison gespielt. Wir sollten uns viel mehr über das Erreichte freuen.



Wären die Mannschaft, der Verein, wären Sie für die 1. Liga bereit gewesen?

Keiner hätte sich gewehrt. Der Verein macht immer seine Hausaufgaben und wenn man zu Zweitligaspielen auswärts kommt, hört man oft die Wertschätzung für das, was in Heidenheim geleistet wird, auf dem Platz und vor allem auch neben dem Platz. Da hätte ich mir keine Sorgen gemacht, dass die Rahmenbedingungen nicht gepasst hätten.

Ich hätte es gerne geschafft mit der Mannschaft, aber jetzt ist die Saison zu Ende, es wird sich nichts mehr ändern und deshalb bleibt nur eines: kurz genießen, inne halten, verarbeiten, reflektieren und dann haben wir nur die Chance, wieder Dinge gut umzusetzen. Es wird nicht automatisch so weitergehen.



Fürchten Sie nach dieser Runde eine gewisse Erwartungshaltung im Umfeld?

Die fürchte ich nicht, die wird automatisch kommen. Jeder weiß, ich bin kein Spielverderber, ich möchte das Maximum, auch ich möchte in die 1. Liga. Es ist nichts ausgeschlossen und man hat ja gesehen: Wenn die Saison perfekt gelaufen wäre, hätten wir es schaffen können. Aber man muss auch ehrlich sein: Mit welchen Voraussetzungen sind wir gestartet, aus welcher Saison sind wir gekommen? Da sollte man mehr als glücklich darüber sein, wie es gelaufen ist.



Und die Konkurrenz schläft nicht…

Da kommen Hannover und Nürnberg, die aufgrund ihrer Strahlkraft trotz allem Schwergewichte sein werden. Da kommt der VfB Stuttgart oder Union Berlin, einer von beiden wird auch direkt um den Aufstieg spielen wollen. Bielefeld wird ganz dick im Rennen sein, und es gibt die Mannschaften, die wie wir letztes Jahr die Enttäuschung in Energie umwandeln wollen. Es gibt viele warnende Beispiele, bei denen Mannschaften Vierter, Fünfter, Sechster wurden und im nächsten Jahr fast abgestiegen oder sogar abgestiegen sind.

Viele Fans fragen sich nach so einer Saison, ob der Kader gehalten werden kann. Gibt es da schon erste Tendenzen?

Da ist Holger Sanwald der richtige Ansprechpartner. Am liebsten würden wir natürlich die Mannschaft so zusammenhalten, aber wir wissen auch noch nicht wie der Kader aussehen wird. Auch uns ist klar, dass durch so eine Saison natürlich Begehrlichkeiten geweckt werden. Wahrscheinlich ist es so, dass nicht jeder Spieler wieder da sein wird. Das kann Spieler betreffen, die sich zu noch höheren Aufgaben empfohlen haben, aber auch welche, die nicht so zum Einsatz kamen und woanders ihre Chance suchen. Das ist ganz normal im Fußball. Wir sind aber entspannt, weil wir eine sehr gute Vertragssituation im Kader haben.

Und wenn doch mehrere Leistungsträger gehen?

Wenn man die letzten Jahre zurückgeht, sieht man, wie oft wir Leistungsträger verloren und trotzdem wieder Lösungen gefunden und neue Spieler integriert haben. Das gehört dazu. Und nebenbei: Das reizt mich auch. Es macht mir Spaß, immer wieder auch eine Mannschaft neu zu entwickeln.

Wie würden Sie ihre persönliche Entwicklung in den vergangenen Saison beschreiben?

Wenn man diese Saison nicht gesehen hat, dass sich auch ein Trainer Frank Schmidt entwickeln kann, der schon so lange da ist, hab ich irgendwas verkehrt gemacht. Ich bin einer, der immer mit sich im Reinen ist, auch bereit ist, neue Wege zu gehen. Aber bewerten sollen das bitte die anderen.

Ist der Druck größer geworden?

Nein, Druck gab es in der vorangegangenen Saison wie immer. Aber auch das gehört dazu. Letztes Jahr gab es nicht viele Schulterklopfer, dieses Jahr gab es fast nur Schulterklopfer – damit muss man umgehen können. Wenn man so lange dabei ist, kann man das schon einschätzen.

Wie lange bleibt nun Zeit, um mal wirklich abzuschalten, vielleicht sogar gar nicht an Fußball zu denken?

Absolut. Das ist wichtig, das musste ich lernen über die Jahre. Das Schöne an dieser Saison ist, dass wir früh Planungssicherheit hatten, schon viele Dinge erledigen konnten. Ich kann beruhigt in den Urlaub gehen. Es ist auch wichtig, den Akku wieder aufzuladen. Am 17. Juni ist Trainingsbeginn, für mich geht es eine Woche vorher wieder los und dann ohne große Pause durch bis Weihnachten.

Zum Abschluss: drei Wünsche für die kommende Spielzeit.

Möglichst wenig Verletzungen, dass wir uns weiterentwickeln und einen guten Start in die neue Saison, das ist extrem wichtig.

Da ist jetzt der Klassenerhalt gar nicht dabei.

Ich durfte ja nur drei Dinge nennen. Aber das ist etwas, das sich für den 1. FC Heidenheim nie ändern wird. Bevor wir über etwas anderes reden, brauchen wir erst einmal die Punkte zum Klassenerhalt.

