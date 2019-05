Der 25-Jährige steht auf dem Wunschzettel eines Vereins.

Vor dem letzten Spieltag der abgelaufenen Spielzeit gegen Ingolstadt gab es für FCH-Stürmer Robert Glatzel (13 Saisontreffer) eine erste lose Anfrage. Den interessierten Verein wollte Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald damals zwar nicht nennen. In der aktuellen Montagsausgabe des „Kicker“ verriet er aber, dass es nicht der VfB Stuttgart sei.

Noch immer führe der FCH mit dem an Glatzel interessierten Verein weiter Gespräche, bestätigte FCH-Pressesprecher Markus Gamm am Montagabend, 27. Mai. Allerdings befinden sich diese erst in der Anfangsphase. Auch die Liga, in der der interessierte Verein spielt, wird nicht genannt.