Kiel/Heidenheim FCH-Trainer Frank Schmidt spricht nach dem 1:2 in Kiel

FCH-Trainer Frank Schmidt spricht nach dem 1:2 in Kiel

Kiel/Heidenheim / Thomas Grüninger

FCH-Trainer Frank Schmidt spricht nach dem 1:2 in Kiel von Bedingungen, die „ein Stückweit irregulär“ waren. Die Debütanten Kevin Sessa und Ibrahim Hajtic sind die großen Lichtblicke.

Es war am Morgen vor dem Spiel, als Frank Schmidt vom Hotel aus beobachtete, wie eine Fähre an der Kieler Förde wegen stürmischer Winde ihren Betrieb einstellen musste. „Ein Sinnbild“ für ein ungewöhnliches Fußball-Wochenende sei das für ihn gewesen, bemerkte der Heidenheimer Trainer: „Da wusste ich ungefähr, was auf uns zukommt.“

Mit einer Geschwindigkeit bis zu 100 Stundenkilometern soll der Sturm während er 90 Minuten durchs Holstein-Stadion gefegt sein, als dort Fußballer aus Kiel und Heidenheim in flatternden Gewändern und wehenden Haaren verzweifelt gegen Naturgesetze ankämpften.

Schon vor dem Anpfiff am Mittelkreis wollte der Ball partout nicht ruhen, Abschläge von FCH-Torhüter Kevin Müller erreichten kaum einmal die gegnerische Hälfte, und beim Eckball vor dem 1:2 durch John Verhoek hatte sich Marc Schnatterer den Ball mehrmals zurechtlegen müssen.

Vorteil mit Rückenwind

In Halbzeit eins hatten die Heidenheimer Gegenwind – und kamen kaum einmal aus der eigenen Hälfte. In Halbzeit zwei hatte Kiel Gegenwind – und machte dieselbe Erfahrung. Den Unterschied beim Bemühen beider Mannschaften, in diesem holsteinischen Windspiel eine gute Figur zu machen, fasste Schmidt so zusammen: „Kiel hat mit Wind zwei Tore gemacht, wir mit Wind eines.“

Es mag ein bisschen einfach klingen, aber tatsächlich hatte die steife Brise von Kiel wesentlichen Einfluss auf den Verlauf eines Spiels, dessen äußere Bedingungen nicht nur Schmidt als „ein Stückweit irregulär“ bezeichnete. Auf 90 Prozent bezifferte der FCH-Coach die Bedeutung des ungebetenen meteorologischen Gastes, der auch noch eisige Temperaturen und unwirtliches Schneegestöber mit sich brachte. Kiel gewann die Seitenwahl und konnte somit bis zur Pause mit Rückenwind vorlegen. „Hätten wir uns in der ersten Halbzeit schadlos gehalten, hätte alles für uns gesprochen“, ärgerte sich Schmidt über die zwei Treffer der Gastgeber bis zur Pause.

Schmidt: „Ein klarer Elfmeter“

Dabei war allerdings nicht alles windbeeinflusst. Tor Nummer eins entsprang einem Foulelfmeter, der gegeben wurde, obwohl Kevin Kraus seinen Kontrahenten Tom Weilandt (zumindest innerhalb des Strafraums) kaum berührte. Für Schmidt war's trotzdem ein „klarer Elfmeter“. Es gehe ihm nicht so sehr um die Frage, ob der Gegner getroffen wurde oder nicht: „Kevin hat ihm die Chance gegeben. Das muss er ganz anders lösen.“

Stichwort Chance: Schmidt selbst hatte schon vor Spielbeginn zwei Spielern eine solche eingeräumt, mit deren Einsatz niemand rechnen konnte. Vor allem, dass der 17-jährige Kevin Simone Sessa von Beginn an verteidigen würde, war eine faustdicke Überraschung. Es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben, die in der Abwehr entstandene Personalnot zu lösen, räumte Schmidt ein. Aus verschiedenen Gründen entschied er sich aber, auf Sessa als Rechtsverteidiger und den 19-jährigen Ibrahim Hajtic in der Innenverteidigung zurückzugreifen. Und das gegen den gefährlichsten Sturm der Liga.

„Ich wollte Norman Theuerkauf links verteidigen lassen und brauchte Kevin Kraus im Abwehrzentrum. Vor allem aber wollte ich die beiden Sechser zusammenlassen“, erläuterte der Trainer. Sessa habe im Wintertrainingslager in Spanien, wo er einer von drei A-Junioren war, die mitreisen durften, überzeugen können. Weil sich andeutete, dass das Defensiv-Personal knapp werden würde, trainierte der Deutsch-Argentinier vergangene Woche komplett mit den Profis.

Ebenso wie Hajtic konnte Sessa den Coach durch gute Trainingsleistungen überzeugen, dass er für Kiel eine Lösung sein könnte. „Ich war hundertprozentig von dieser Entscheidung überzeugt“, sagte Schmidt und attestierte beiden am Ende eine „fast fehlerfreie Leistung“. An Sessa und Hajtic dürfte es jedenfalls nicht gelegen haben, dass die Heidenheimer ihr zweites Auswärtsspiel hintereinander verloren und nun seit vier Spielen sieglos sind.

Langer Atem gefragt

Für die Heidenheimer spitzt sich der Abstiegskampf nochmals zu. Schmidt bleibt aber zumindest nach außen gelassen: „Es hat sich nicht viel verändert. Wir wussten, dass es ein ganz schwerer Saisonverlauf wird und wir einen langen Atem brauchen.“

Doch die Mannschaft investiere viel, sei weder in Dresden noch in Kiel untergegangen. Auch im hohen Norden fehlte dem FCH ein bisschen das Glück – beispielsweise beim Kopfball von Kraus, den Torhüter Kronholm gerade noch an die Latte lenken konnte. „Wenn wir konzentriert weiterarbeiten, bin ich hundertprozentig überzeugt, dass wir uns schnell befreien können und unser Ziel erreichen“, lässt sich der Trainer die Zuversicht nicht rauben.