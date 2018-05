Heidenheim Nur noch ein Megaphon in der Voith-Arena erlaubt

Nur noch ein Megaphon in der Voith-Arena erlaubt

Heidenheim / Michael Brendel

In der Voith-Arena gilt bald eine neue Empfehlung des DFB für Utensilien der Zuschauer.

„Grau ist alle Theorie – entscheidend is auf'm Platz“: Schon Adi Preißler wusste, worauf es beim Fußball wirklich ankommt: Tore.

Gleichwohl wird das Drumherum in den Stadien immer stärker konstruiert und reglementiert. Beispiel: Auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft Fanbelange/Fanarbeit hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Empfehlung ausgesprochen, für die höchsten drei deutschen Spielklassen einheitlich festzulegen, welche Utensilien die Fans in die Stadien mitbringen dürfen. Dadurch sollen „Irritationen an den unterschiedlichen Standorten“ vermieden werden.

Da die Stadt Eigentümerin der Voith-Arena ist, hatte der Gemeinderat jetzt über eine Änderung der Stadionordnung zu befinden. Und die bestimmt im neugefassten Paragrafen 7, dass Fahnen- und Transparentstangen mit mehr als zwei Metern Länge ebenso verboten sind wie mechanisch betriebene Lärminstrumente und Pressluftfanfaren. Ausnahme: ein Megaphon einschließlich eines Satzes Ersatzakkus. Und zwar fürs gesamte Stadion, wie Oberbürgermeister Bernhard Ilg präzisierte.

Längerer Schlagabtausch

Ungläubiges Kopfschütteln bei den Stadträten, zumal es der Beobachtung von Dr. Waltraud Bretzger (SPD) zufolge gängige Praxis ist, dass regelmäßig zwei der Geräte auf der Osttribüne in Gebrauch sind, ein weiteres im Gästeblock.

Als sich die Diskussion nach längerem Schlagabtausch der Nachspielzeit näherte, griff Ilg tief in die Taktik-Kiste und befand: „Mir ist es wurscht, beschließen Sie meinetwegen zehn Stück.“ Diesem Vorschlag wollte sich indes niemand anschließen, und bis auf Gabi Wegmann (SPD), die sich der Stimme enthielt, votierte das Gremium geschlossen für den Vorschlag des DFB.

Trotz des lautstarken Einsatzes eines einzigen Megaphons werden Sieg und Niederlage zwar auch weiterhin von Toren abhängen. Aber merke: Entscheidend ist manchmal dennoch im Gemeinderat.