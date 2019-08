Themen in diesem Artikel VfB Stuttgart

Zweitligist VfB Stuttgart hat den zweiten Saisonsieg gefeiert. Gegen den FC St. Pauli gewann der VfB am Samstag dank eines Gonzalez-Treffers in der Schlussminute mit 2:1.

Großer Jubel in der Mercedes-Benz-Arena. Der VfB Stuttgart setzt sich für erste in der Tabellenspitze der zweiten Fußball-Bundesliga fest. Im Heimspiel am Samstagnachmittag gegen den FC St. Pauli zeigte das Team von Trainer Tim Walter allerdings keine allzu gute Vorstellung. Am Ende stand dennoch ein 2:1-Sieg vor 53.000 Zuschauern im gut gefüllten Stadion.

St. Pauli nach 18 Minuten in Führung

Wie hatte Coach Walter vor der Partie gesagt? „Wir müssen das Tempo hochhalten und Chancen kreieren.“ Seine Spieler waren zumindest in der ersten Halbzeit nicht in der Lage, die Vorgaben umzusetzen. Zwar hatte der kleine Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar schon nach 180 Sekunden das 1:0 auf dem Kopf. Er verfehlte das Tor der Gäste knapp. Im Anschluss aber verloren die Aktionen der nicht spitzig genug wirkenden Hausherrn immer mehr an Schwung und Durchschlagskraft. Die Gäste aus Hamburg stellten die Passwege der Stuttgarter geschickt zu. Der VfB fand kaum ein Mittel gegen die disziplinierten St. Paulianer und war überdies in der eigenen Defensive alles andere als souverän.

Logische Folge: das 1:0 für St. Pauli nach 18 Minuten. Christian Conteh narrte am linken Flügel zwei VfBler, passte flach nach innen, wo Mittelfeldakteur Mats Möller Daehli, St. Paulis auffälligster Akteur in Hälfte eins, zur Stelle war und einschoss. Die verdiente Führung für die Hanseaten, die von 3000 Fans unterstützt wurden und die bis zur Halbzeitpause durchaus noch den zweiten Treffer hätten erzielen können.

Entscheidendes Tor fiel in der letzten Minute

Nach dem Seitenwechsel die nächste Schrecksekunde für den VfB. Holger Badstuber musste gegen Dimitrios Diamatakos in höchster Not klären (46.). Dann parierte St. Paulis Torwart Robin Himmelmann einen scharfen Schuss von Stuttgarts Kapitän Marc-Oliver Kempf (48.). Das war ein Signal für die Gastgeber. Kempf schoss dann auch den umjubelten Ausgleich. Eine flach hereingegebenen Eckball schoss der 24-Jährige ebenso flach ins Tor. 1:1 nach 60 Minuten.

Die Partie blieb umkämpft, St. Pauli stets gefährlich, der VfB, bei dem der kürzlich vom FC Liverpool ausgeliehene Nathaniel Phillips sein Debüt feierte, in vielen Aktionen zu fahrig und hinten hin und wieder anfällig.

Eine große Chance zum 2:1 vergab zunächst Stuttgarts Offensivmann Daniel Didavi, der am Samstag nicht seinen besten Tag erwischte und eine Hereingabe von Nicolas Gonzalez neben den Kasten setzte (80.). Dann, in der letzten Minute der regulären Spielzeit, war Gonzalez nach toller Flanke von Borna Sosa da und ließ den VfB-Anhang mit seinem Tor jubeln.

Das könnte dich auch interessieren:

Tischtennis Beim TTC Neu-Ulm ist die Lederhose Programm Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm hat viel vor. Am Samstag feiert er in der Bundesliga Premiere.