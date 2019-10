Sportlich hat der VfB Stuttgart eine Antwort gefunden. Nach zuvor drei Niederlagen in der 2. Fußball-Bundesliga war das 2:1 im DFB-Pokal beim Hamburger SV ein wichtiger Schritt aus der ersten Krise unter Trainer Tim Walter. Ein Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten Dynamo Dresden könnte am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) für noch mehr Ruhe sorgen - allerdings nur bei den Profis.

Verhinderter Präsident: Guido Buchwald vs. VfB Stuttgart

Im Umfeld des Traditionsvereins rumort es mal wieder kräftig. Schuld daran ist neben einem juristischen Streit um die Verantwortung für die abgebrochene Mitgliederversammlung im Sommer auch das Theater um Vereinsikone Guido Buchwald. Der 58-Jährige wäre gern Präsident des VfB geworden, darf aber nicht - und unterstellt nun via Facebook seinem Herzensclub allerlei. Man wolle „beim VfB Stuttgart in der Vereinsführung keine Fachleute mit eigener Meinung“. Rücksicht genommen auf „Ethik, Stil, Ehrlichkeit oder Moral“ werde auch nicht, hieß es am Sonntag.

Am Mittwochabend dann der nächste Vorwurf: „Die Aussagen des Vorsitzenden des Vereinsbeirates dieser Tage vor der Presse entsprechen nicht der Wahrheit“, schrieb Buchwald. Wolf-Dietrich Erhard hatte am Montag gesagt: „Wir haben das Amt im Ehren- und Nebenamt ausgeschrieben - dazu gehört auch ein enger finanzieller Spielraum bei dem Thema Aufwandsentschädigung. Da hatten Guido und wir als Vereinsbeirat unterschiedliche Vorstellungen.“

Im Klartext: Buchwald wollte zu viel Geld, um als Präsident seines Herzensclubs antreten zu können. Buchwald widersprach dieser Darstellung und beschrieb die Aufwandsentschädigung, die er genannt habe, „ungefähr auf dem Niveau des Gehaltes eines Spielers unserer zweiten Mannschaft“. Schließlich sei der Präsident auch Aufsichtsratsvorsitzender und damit der wichtigste Mann im Verein. Eine Diskussion oder eine Verhandlung darüber habe es nicht gegeben, beteuerte der ehemalige Nationalspieler. Wer Recht hat, ist schwer zu beurteilen - es steht Aussage gegen Aussage.

Peinliche Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart

Dass es diesen Streit überhaupt geben kann, hängt mit der peinlichen Mitgliederversammlung im Sommer zusammen. Ein Antrag auf Abwahl von Präsident Wolfgang Dietrich kommt im Juli gar nicht zur Abstimmung, weil die Veranstaltung wegen Problemen mit der Technik - die Mitglieder sollten ihre Smartphones als Abstimmungsgerät nutzen können - vorzeitig abgebrochen wird. Die Schuldfrage dafür ist nun Auslöser des Rechtsstreits zwischen dem VfB und dem in Berlin ansässigen Voting-Dienstleister art4live GmbH. Dietrich jedenfalls trat zurück, am 15. Dezember soll ein Nachfolger gewählt werden.

Die VfB-Satzung lässt für die Präsidentenwahl aber nur zwei Kandidaten zu, die vom Vereinsbeirat aufgestellt werden müssen. Diese Entscheidung soll am kommenden Donnerstag bekannt gegeben werden. Seit Freitag ist klar, dass der Vereinsbeirat den Kandidatenkreis auf die vier Bewerber Martin Bizer, Christian Riethmüller, Susanne Schosser und Claus Vogt reduziert hat und Buchwald keine Chance erhält. Seither schießt der 58-Jährige gegen den Verein.

Auch der Oberbürgermeister von Schorndorf, Matthias Klopfer, der seine Kandidatur am Freitag zurückzog, äußerte Kritik. Er monierte, dass Thomas Hitzlsperger vom Aufsichtsrat zum Vorstandsvorsitzenden gemacht wurde, bevor der neue Präsident gewählt wurde und den Vorsitz in dem Kontrollgremium übernehmen konnte. „Das war eine Machtdemonstration. Der Tenor: Wir bestimmen - und dazu benötigen wir keinen Präsidenten“, sagte Klopfer.

Sportlich kann der VfB mit einem Sieg am Sonntag die meisten Kritiker wohl erst mal ruhig stellen. Abseits des Platzes aber wird es unruhig bleiben - der Wahlkampf hat schließlich noch gar nicht begonnen.

