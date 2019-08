Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat den zentralen Mittelfeldspieler Johannes Geis verpflichtet. Der 25-Jährige kommt vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln und erhielt einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2022, wie die Franken mitteilten.

Geis soll bereits am 6. August ins Mannschaftstraining einsteigen. „Er hat die Voraussetzungen, eine tragende Rolle in unserem Spiel einzunehmen. Wichtig ist, dass wir ihn nun möglichst schnell in die Verfassung bekommen, dass er der Mannschaft auf dem Platz helfen kann“, sagte Trainer Damir Canadi.

In der vergangenen Rückrunde kam Geis 14 Mal zum Einsatz und feierte als Zweitligameister mit Köln die Rückkehr in die Bundesliga. Zuvor hatte er in der Bundesliga bereits für den FSV Mainz 05 und FC Schalke 04 gespielt. Auch beim spanischen Spitzenclub FC Sevilla stand Geis unter Vertrag und kam dort im Viertelfinale der Champions League zum Einsatz.

Vereinsmitteilung