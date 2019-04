Im Spiel gegen Paderborn fielen gleich zwei Spieler unerwartet aus: Marc Schnatterer und Timo Beermann. Auch Nikola Dovedan war nicht mit dabei, weil er sich beim Spiel gegen St. Pauli verletzt hatte.

Gleich drei Verletzte hat der 1. FC Heidenheim nun zu beklagen. Nikola Dovedan hatte gegen St. Pauli einen Schlag ans Knie abbekommen und trat deshalb in Paderborn nicht an. Laut Trainer Frank Schmidt handelt es sich bei ihm um eine Verletzung am Innenband: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass er nächste Woche wieder spielen kann.“

Beermann wohl mit Muskelverletzung

Außerdem musste der FCH während der Partie gleich zwei weitere Ausfälle verschmerzen. Kapitän Marc Schnatterer und Innenverteidiger Timo Beermann. Bei Letzterem sieht es laut Schmidt nach einer Muskelverletzung aus. „Wie schlimm das ist, kann ich jetzt heute so direkt nicht sagen.“ Tobias Reithmeir, der für Beermann eingewechselt wurde, mutmaßte, dass es sich um eine Verletzung am hinteren Oberschenkel handelt.

Schnatterer erklärte: „Ich habe im Zweikampf sehr dumm das Knie vom Gegenspieler in den Rücken bekommen, ich glaube direkt auf den Nerv und deswegen habe ich da jetzt bei jeder Bewegung Schmerzen.“ Soweit sei aber alles in Ordnung. Sowohl er selbst als auch Schmidt hoffen, dass er nächstes Wochenende wieder in alter Frische dabei sein kann.