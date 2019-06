Die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen auf Hochtouren.

So richtig Fußball gespielt wird noch nicht bei den Heidenheimer Zweitligafußballern, vorbei ist der Urlaub aber dennoch: Seit Montag steckt die Truppe von Frank Schmidt in den Vorbereitungen für die neue Saison.

Bevor es am Donnerstag ins Trainingslager nach Weiler im Allgäu geht, standen in Heidenheim unter anderem Laktattests in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm, auf dem ersten Foto Neuzugang David Otto, und Fotoshootings an. Am Samstag bestreitet der FCH dann ein Testspiel gegen den FC Mengen (16 Uhr).