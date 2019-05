Themen in diesem Artikel VfB Stuttgart

Der Mittelfeldspieler schließt sich dem Liga-Konkurrenten an. Mit dem Transfer entspricht der FCH dem Wunsch des Heidenheimer Eigengewächses.

Der Lokalmatador geht, FCH-Mittelfeldspieler Tim Skarke schnürt die Fußballschuhe künftig für den Ligakonkurrenten SV Darmstadt.

Der gebürtige Nattheimer schloss sich 2008 der Jugend des 1. FC Heidenheim an und rückte zur Saison 2015/16 in die erste Mannschaft des Zweitligisten auf. Bei seinem zweiten Einsatz am 18. Oktober 2015 erzielte er im Heimspiel gegen den MSV Duisburg in der 83. Minute den 1:0-Siegtreffer, ebenso schoss er den Siegtreffer beim ersten Punktspiel der Heidenheimer gegen den VfB Stuttgart. Der 22-Jährige absolvierte insgesamt 62 Spiele für den FCH, dabei gelangen ihm vier Treffer.

Zuletzt lief es aber nicht mehr so rund, nach 25 Zweitliga-Einsätzen in der Saison 2016/17 stand Skarke in der letzten beiden Spielzeiten nur noch jeweils 13 Mal auf dem Platz, davon in der zurückliegenden Runde nur einmal über die vollen 90 Minuten.

„Gute Lösung für beide Seiten“

„Wir können Tims Entscheidung nachvollziehen, sich einem etablierten Zweitligisten wie Darmstadt 98 anzuschließen und dort eine neue Herausforderung zu suchen. Wir haben seinem Wunsch letztlich entsprochen, weil dieser Verkauf eine einvernehmliche und gute Lösung für alle Seiten darstellt“, erklärt der FCH-Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald und ergänzt: „Ihm ist als einem der Ersten der Weg aus der eigenen Jugend zu unseren Profis gelungen. Wir danken Tim für seinen Einsatz beim FCH und wünschen ihm fußballerisch wie persönlich nur das Beste.“

Skarke unterzeichnete beim SV einen Vertrag bis Juni 2022. Seinen Wechsel kommentiert er so: „Ich habe viele Jahre in Heidenheim verbracht, habe mich aber jetzt dazu entschlossen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich glaube, dass der SV 98 dafür der richtige Verein ist, hier hat es für mich einfach gepasst. Es ist ein sehr schönes Gefühl, nun bei den Lilien unterschrieben zu haben.“

Nachdem Skarke beim FCH noch Vertrag bis Juni 2020 hatte, wird eine Ablösesumme fällig. Über die Höhe schweigen sich beide Klubs aus, Skarkes Marktwert beträgt laut Internet-Forum transfermarkt.de 450 000 Euro.

Nichts Neues bei Glatzel

Skarke ist der zweite Abgang beim FCH nach Torhüter Matthias Köbbing, der sich mittlerweile dem Regionalligsten FC Homburg angeschlossen hat. Bei Stürmer Robert Glatzel gab es zuletzt Gerüchte, er habe sich nun doch für den VfB Stuttgart entschieden, laut 1. FC Heidenheim ist aber weiterhin keine Entscheidung gefallen. Thomas Jentscher