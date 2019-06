Der 1. FC Heidenheim gewann sein erstes Testspiel in der Vorbereitung mit 13:2.

Mit 13:2 (6:0) endete für den 1. FC Heidenheim der erste Test der Vorbereitung auf die neue Saison torreich. Anlässlich des hundertjährigen Bestehens des Landesligisten FC Mengen reiste der FCH im Rahmen seines Trainingslagers in Weiler im Allgäu in den 10 000-Einwohner-Ort in Oberschwaben. Da hatten die Spieler bereits den Frühsport um 7 Uhr und eine lockere Einheit auf dem Platz in den Beinen. Wegen heftigen Regens auf der Anreise hat sich der Anpfiff etwas verzögert.

Die Heidenheimer gingen die Partie vor 1350 Zuschauern mit Offensivgeist an und erarbeiteten sich schnell eine Reihe guter Möglichkeiten. Die erste davon verwertete Dennis Thomalla nach vier Minuten. Marc Schnatterer hatte ihn mit einer Flanke von rechts bedient.

Bis zur Pause schraubten Sebastian Griesbeck (18.), Maxi Thiel (31. und 39.), Kevin Sessa (40.) und Neuzugang David Otto (45.) mit seinem Debüttreffer im FCH-Trikot, den Zwischenstand auf 6:0 in die Höhe.

Einmal alle austauschen, bitte!

Mit Beginn des zweiten Durchgangs tauschte Frank Schmidt seine Elf auf allen Positionen einmal aus. Nicht zum Einsatz kamen lediglich Niklas Dorsch, Maurice Multhaup, Gökalp Kilic, Andrew Owusu, Oliver Steurer, Diant Ramaj und Kevin Ibrahim.

Nach dem Seitenwechsel erzielte der FCH noch einen Treffer mehr als in der ersten Halbzeit, musste aber auch zwei Gegentore durch die Gastgeber (59., 87.) hinnehmen. Patrick Schmidt mit einem Viererpack (47., 69., 77. und 82.), Niko Dovedan (51. und 56.) und Robert Leipertz (79.) waren auf Heidenheimer Seite erfolgreich.

„Kompliment an den Gegner“, zollte FCH-Trainer Frank Schmidt den Mengenern Respekt und erklärte: „Mein Trainerkollege hat seine Mannschaft mutig eingestellt, sodass auch ein Fußballspiel zustande kam. Das war ein guter erster Test für uns.“

Noch bis morgen trainiert der FCH in Weiler.

Müller – Strauß, Mainka, Beermann, Feick – Schnatterer, Griesbeck, Sessa, Thiel – Thomalla, Otto

Eicher – Busch, Hüsing, Reithmeir, Föhrenbach – Leipertz, Theuerkauf, Dovedan, Brändle – Schmidt, Glatzel