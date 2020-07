Trainer Michael Schiele vom Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers ist nach „Kicker“-Informationen Kandidat bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Die Kraichgauer suchen einen Nachfolger für den am 9. Juni beurlaubten niederländischen Chefcoach Alfred Schreuder. Zuletzt hatte ein fünfköpfiges Betreuerteam mit Matthias Kaltenbach an der Spitze den Bundesligisten in die Europa League geführt. Für die kommende Saison kündigte Sportchef Alexander Rosen eine externe Lösung an.

Der 42 Jahre alte Schiele hatte am Wochenende den Aufstieg mit Würzburg perfekt gemacht, seine Zukunft bei den Kickers ist allerdings ungeklärt. „Ich habe gesagt, wenn dann alles gemacht ist, wenn die Saison zu Ende ist, dass man das Ganze mal sacken lässt und sich zusammensetzt“, sagte Schiele am Sonntag im BR-Fernsehen. Sein Vertrag hat sich nach Medieninformationen mit dem Aufstieg um ein Jahr verlängert.

Nach einem „Kicker-Bericht“ steht der gebürtige Heidenheimer im engeren Kandidaten-Kreis bei den Hoffenheimern. Die TSG äußerte sich zunächst nicht dazu. Zuletzt war unter anderen Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt gehandelt worden. Als Drittligist hatten die Kickers mit Chefcoach Schiele zum Saisonbeginn die Hoffenheimer in der ersten Runde des DFB-Pokals mächtig geärgert: Erst im Elfmeterschießen war der Erstligist weitergekommen.

Schiele wurde war im Juni 2017 als frisch-gebackener Fußballlehrer Co-Trainer in Würzburg geworden und übernahm dort im Oktober die Nachfolge von Stephan Schmidt.

