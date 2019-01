Hamburg / DPA

Zweitligist Hamburger SV muss vorerst auf Offensivakteur Hee-chan Hwang verzichten.

Der 23 Jahre alte Südkoreaner erlitt beim Asiencup einen kleinen Einriss am Hüftbeuger und fällt für zwei bis drei Wochen aus. Das teilte Trainer Hannes Wolf nach einer Untersuchung des Asiaten in der Hansestadt mit. Hwang steht ihm damit zum Punktspiel-Neustart am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen den SV Sandhausen ebenso nicht zur Verfügung wie die Langzeitverletzten Kyriakos Papadopoulos und Jairo.

