Nach der hochkarätigen Gegnerschaft Bayern München und 1. FC Köln wartet auf den 1. FC Heidenheim am Freitag (18.30 Uhr) in Aue ein Zweitliga-Kontrahent, der ganz andere Sorgen hat.

Erzgebirge Aue: Die Rückkehr in den Zweitliga-Alltag konfrontiert den 1. FC Heidenheim am Freitag (18.30 Uhr) mit der Keller-Klientel des deutschen Fußball-Unterhauses. Nach zuletzt drei Niederlagen mit insgesamt zehn Gegentoren will der gastgebende dreifache DDR-Meister dem Fast-Pokalschreck aus Heidenheim auf den Zahn fühlen.

Den vor Kurzem noch relativ komfortablen Vorsprung haben die Auer auf fünf Punkte abschmelzen lassen. „Wir sind in der Pflicht“, sagt Torhüter und Kapitän Martin Männel folgerichtig vor dem Duell mit dem FCH.

Frank Schmidt weiß, was auf seine Schützlinge zukommt: ein „Kampf um jeden Zentimeter“. Es wird auf jeden Fall eine Partie sein mit einem ganz anderen Charakter als die Highlight-Spiele gegen Bayern und Köln in der Vorwoche. Schwarzbrot statt Feinkost lautet die Devise.

Zu erwarten ist eine Begegnung, die vor allem auch über die Zweikämpfe entschieden wird. „Wir müssen zu hundert Prozent da sein und die Situation auch annehmen“, fordert der Trainer von seinen Akteuren und zieht noch einmal einen kurzen Vergleich zu den vorausgegangenen Auftritten: „Es wird anders – aber nicht einfacher.“

Was ist noch drin?

Sechs Spieltage sind in dieser Saison noch zu bestreiten. Und natürlich stellt sich jetzt auch die Frage, was vom FCH noch zu erwarten ist. Das ursprüngliche Saisonziel, der Klassenerhalt, ist längst in trockenen Tüchern. Der Rückstand zum Aufstiegs-Relegationsplatz (Rang drei) beträgt fünf Punkte. Aber vom Sprung in die Erstklassigkeit hat in dieser Saison auf dem Schlossberg noch nie jemand öffentlich geredet.

Was also ist das Ziel für den aktuellen Tabellensiebten auf der Zielgeraden einer Spielzeit, über die Schmidt am Donnerstag urteilte, sie sei für seine Mannschaft „bis jetzt richtig gut und überdurchschnittlich“ verlaufen? „Es wird sich nichts ändern“, sagte der Trainer: „Unser Anspruch bliebt es, jedes Spiel gewinnen zu wollen.“

Ziel: 18 Punkte holen

Seine Aussage, man wolle aus den sechs verbleibenden Spielen „möglichst 18 Punkte holen“, interpretierten einige Medienvertreter am Donnerstag bereits als Kampfansage an die sechs vor dem FCH platzierten Teams. Doch das war wohl kaum die Absicht des Heidenheimer Kommandogebers, der lieber im Allgemeinen blieb: „Es ist doch klar, dass eine Mannschaft, die über längere Zeit zwischen den Rängen fünf und sieben platziert war, zum Schluss nicht auf Rang zwölf abrutschen möchte. Wenn es gelingt, 18 Punkte zu holen, werden wir deutlich besser dastehen als auf Platz sieben.“

Womöglich wäre dann der Aufstieg doch noch ein Thema. Immerhin: Mit Ausnahme von Spitzenreiter Köln, der sich am Mittwoch in Duisburg allerdings auch mit einem 4:4 begnügen musste, wirkte die Konkurrenz in den letzten Wochen nicht gerade souverän. Es bleibt bis Platz acht alles noch dichtgedrängt.

Der FCH bekommt es zudem noch mit zwei Kontrahenten zu tun (St. Pauli am Ostersonntag und Paderborn eine Woche später), die derzeit vor ihm platziert sind, hat es also in der Hand, den Abstand zu verkürzen und sich alle Perspektiven zu erhalten – seien sie im Moment auch nur von theoretischer Natur.

Verrückte Ergebnisse

Dass die 2. Liga verrückt spielt (jüngstes Indiz mag die Heimniederlage des HSV gegen den Drittletzten Magdeburg gewesen sein), leugnet auch Schmidt nicht. Die Saison verlaufe „extrem spannend und ausgeglichen“. Gerade zum Schluss hin würden „Dinge passieren, da rechnet keiner damit“.

Man habe in den letzten sechs Spielen jedenfalls „keinen Grund, etwas herzuschenken oder die Saison auslaufen zu lassen“, betonte der Trainer. Im Fokus steht für ihn nach wie vor immer das nächste Spiel. Das jüngste 0:2 gegen Köln hat der Trainer, wie angekündigt, „erst gar nicht groß analysiert“. Stattdessen begann sofort die Vorbereitung auf Aue. Des Trainers Forderungen für den Auftritt im Erzgebirge: „Defensiv gut stehen und vorne effektiv sein.“

Letzteres sei beim 4:5 in München hervorragend gelungen: „Da haben wir die Räume fast perfekt ausgenutzt.“ Ein weiteres Thema waren Standards, die defensiv besser verteidigt und offensiv besser verwertet werden sollen.

Leipertz erstmals im Aufgebot?

Personell stehen Schmidt alle Optionen offen, verletzt oder gesperrt ist derzeit niemand. Auch Winter-Rückkehrer Robert Leipertz könnte am Freitag erstmals im Heidenheimer Aufgebot stehen. „Leipi“ trainiert seit einigen Wochen wieder komplett mit der Mannschaft und wäre laut Schmidt wie geschaffen für „diesen Moment, den wir jetzt brauchen“.

Allerdings müsste der Ex-Ingolstädter auch in einer Verfassung sein, einen Konkurrenten verdrängen zu können. Ob das jetzt schon der Fall ist, ließ Schmidt offen. „Diese Woche, nächste Woche oder übernächste Woche – wait and see“, sagte er.