Der 19-Jährige sammelte in dieser Saison erste Erfahrungen im Profibereich.

Nach der Vertragsverlängerung mit Routinier Robert Strauß hat der FCH seine Kaderplanung weiter vorangetrieben und Tobias Reithmeir für zwei weitere Spielzeiten an sich gebunden. Der 19-Jährige hat in der laufenden Saison erste Einsatzzeiten bei den Profis gesammelt und sich zu einer Alternative in der Innenverteidigung entwickelt.

Im Februar war Tobias Reithmeir von Cheftrainer Frank Schmidt ins kalte Wasser der 2. Bundesliga geworfen worden und machte beim Auswärtssieg gegen den SV Darmstadt 98 sein erstes Pflichtspiel für den FCH. Seither sammelte das 1,90 Meter große Abwehrtalent weitere Spielpraxis im Heimspiel gegen Union Berlin und zuletzt in Paderborn. Nun hat der FCH Reithmeirs im Sommer auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2021 verlängert.

Tobias Reithmeir war 2016 in die U 19 des Hartmann-Nachwuchsleistungszentrums gewechselt und hatte im vergangenen Sommer seinen ersten Profivertrag erhalten. Vor seinem Wechsel nach Heidenheim hatte der Defensivspieler unter anderem in der Jugend von Ligakonkurrent FC Ingolstadt gespielt.

„Die Vertragsverlängerung mit Tobias Reithmeir unterstreicht einmal mehr, dass wir unseren Weg mit talentierten Spielern aus der eigenen Jugend konsequent verfolgen“, erklärte Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald und fügte hinzu: „Tobias hat jetzt die Chance, sich weiterhin fußballerisch positiv zu entwickeln und dauerhaft für weitere Einsätze in der 2. Bundesliga zu empfehlen.“