Neben Patrick Mainka wurden auch Niklas Dorsch und Sebastian Griesbeck als herausragend bewertet.

In der Rangliste des deutschen Fußballs, die die Kicker-Redaktion erstellt, wurde nicht nur Patrick Mainka als herausragend bewertet. Auch im defensiven Mittelfeld haben die Redakteure zwei FCH-Spieler so ausgezeichnet: Niklas Dorsch und Sebastian Griesbeck. Dorsch wurde Zweiter, Griesbeck Vierter. Berücksichtigt worden sind die Leistungen des vergangenen Halbjahres.

In der Begründung heißt es, dass beide maßgeblich am starken Abschneiden des FCH beteiligt gewesen seien. Routinier Griesbeck, so weiter, sei als Abräumer fürs Rustikale zuständig, während Dorsch trotz seiner erst 21 Jahre die Rolle als kreativer Spielgestalter übernehme. Beide kämen auf die Durchschnittsnote 3,0, Dorsch sei aber torgefährlicher (zwei Tore, ein Assist) als Griesbeck (ein Assist) gewesen.

Auf der defensiven Außenbahn wurde Marnon Busch Zweiter, gilt aber nicht als „herausragend“. Er gehört der nächstbesten Kategorie „Blickfeld“ an. Auch ins Blickfeld gerückt sind Kevin Müller (1,32 Gegentore pro Spiel, zwei von drei Strafstößen gehalten), Timo Beermann, Denis Thomalla, Marc Schnatterer, Robert Glatzel und Nikola Dovedan.