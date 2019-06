In der Rangliste des deutschen Fußballs des Kickers hat es Heidenheims Spieler Patrick Mainka bei den Innenverteidigern der 2. Bundesliga auf den zweiten Platz geschafft und wurde als herausragend bewertet.

In der Rangliste des deutschen Fußballs, die die Redakteure des Kickers für jedes Halbjahr erstellen, hat es Heidenheims Spieler Patrick Mainka bei den Innenverteidigern der 2. Bundesliga auf den zweiten Platz geschafft und wurde als herausragend bewertet.

In die Bewertung eingeflossen sind die Leistungen des vergangenen Halbjahres. Der 24-Jährige, so heißt es in der Begründung, überzeuge für sein Alter mit „viel Ruhe und einem außergewöhnlich guten Zweikampf- und Kopfballspiel“. Mainka hätte so maßgeblichen Anteil am Erfolg seines Team gehabt. Auf dem ersten Platz landete Jorge Meré vom 1. FC Köln.