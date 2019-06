Der ehemalige Fußball-Profi Rafael van der Vaart will im Oktober in Hamburg sein Abschiedsspiel geben. Das Spiel ist für den 13. Oktober geplant.

„Es ist ein Danke und eine Entschuldigung“ sagte der 36-Jährige in der Hansestadt. Gerade in seiner zweiten Phase in Hamburg habe er den Fans nicht mehr das bieten können, was er gern geboten hätte, sagte er. Der Niederländer hatte von 2005 an insgesamt sechs Jahre lang für den HSV gespielt und war zeitweise auch Mannschaftskapitän. Später wechselte er zu Real Madrid.

Zu seinem Abschiedsspiel hat van der Vaart viele seiner ehemaligen Kollegen und Trainer eingeladen. So habe er unter anderen Arjen Robben, Wesley Sneijder, Daniel Van Buyten, Mark van Bommel, Thorsten Fink und Louis van Gaal angeschrieben. „Ich hoffe auch, dass Raúl kommt. Das wäre auch ein Traum für mich.“ Die Partie solle ein Fußballfest für die ganze Stadt werden. Geplant ist ein Spiel „Rafa's HSV Stars vs. Rafa's All Stars“.

