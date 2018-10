Heidenheim Niklas Dorsch war zweimal für die U20 im Einsatz

Heidenheim / Thomas Grüninger

Internationale Erfahrungen durfte FCH-Spieler Niklas Dorsch während der Punktspielpause in der 2. Liga sammeln. Der 20-Jährige war zweimal für die deutsche U-20–Auswahl im Einsatz.

Beim 1:1 des DFB-Teams in Meppen gegen die Niederlande kam Dorsch über die vollen 90 Minuten zum Einsatz. In Emden gegen die Schweiz (3:2) wurde er in der 61. Minute eingewechselt.

Frank Schmidt stand in Kontakt mit U-20-Trainer Meikel Schönweitz, der ihm eine Einschätzung über Dorschs Leistungen übermittelte. Der Heidenheimer Trainer zeigte sich überzeugt, dass sein Spieler die richtigen Schlüsse aus seinen Berufungen ziehe.

Man könne als junger Spieler durch solche Einsätze einen Schub bekommen. Es könne aber auch passieren, dass man denke, nun etwas Besonderes zu sein. „Aber ich kenne Niklas gut, deshalb habe ich auch keine Angst, dass bei ihm diese Gefahr besteht“, sagte Schmidt.